Vinícius Júnior am bisherigen Karriere-Tiefpunkt angelangt

Nach einer Roten Karte und vier Spielen Sperre verpasst Vinícius Júnior den Clásico gegen den FC Barcelona. Gleichzeitig kämpft der Real-Star gegen seine Krise an, um wieder zu seiner Bestform zu gelangen.

Was als Befreiungsschlag gedacht war, endete für Vinícius Junior in einem Eklat. Beim 1:0-Sieg von Real Madrid gegen den FC Villarreal vor einer Woche traf der Brasilianer zwar vermeintlich zur Führung, doch nach einem VAR-Eingriff wurde der Treffer aberkannt. Statt Jubel gab es die Rote Karte.

Die entscheidende Szene spielte sich vor dem Torerfolg ab. Der Unparteiische wurde vom Videoschiedsrichter an den Monitor gebeten und erkannte dabei ein Haarziehen von Vinícius gegen Villarreal-Profi Nathan Saliba. Das Tor wurde zurückgenommen, der Real-Star des Feldes verwiesen.

Vinícius Júnior erlebt eine schwere Phase seiner Karriere Vinícius Júnior erlebt eine schwere Phase seiner Karriere © IMAGO/ABACAPRESS

Vinícius fehlt Real Madrid auch im Clásico gegen FC Barcelona

Für den 26-Jährigen kommt der Platzverweis zur Unzeit, denn die spanischen Verbandsrichter sprachen eine Sperre von vier Spielen aus. Damit fehlt Vinícius nicht nur am Sonntag gegen den FC Sevilla (21 Uhr im LIVETICKER), sondern auch am 25. Oktober im prestigeträchtigen Clásico gegen den FC Barcelona.

Besonders bitter: Vinícius hatte gerade den Eindruck erweckt, wieder zu alter Stärke zu finden. Nach seiner Einwechslung in der 52. Minute gegen Villarreal belebte er das Offensivspiel der Königlichen deutlich. Als er nach Vorarbeit von Jude Bellingham den Ball im Netz unterbrachte, feierte das Bernabéu zunächst ausgelassen.

José Mourinho stellt sich vor seinen Star

Auch Trainer José Mourinho stürmte nach dem Treffer aus seiner Coachingzone. Der Portugiese hatte seinen Angreifer bereits vor der Partie demonstrativ verteidigt. „Was mir am meisten wehtut, ist, diesen Schmerz zu spüren, den er empfindet, denn er ist ein außergewöhnlicher Junge.“, sagte Mourinho.

Doch nur wenige Augenblicke später kippte die Stimmung komplett. Antonio Rüdiger musste eingreifen, um seinen Teamkollegen davon abzuhalten, nach der Entscheidung auf den Schiedsrichter zuzugehen. Die spanische Marca titelte jüngst: „Der Tiefpunkt von Vinícius“ und auch die englische Zeitung The Athletic stellte die Frage: „Was um Himmelswillen ist los mit ihm?“

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Schwierige Monate für Vinícius

Der Platzverweis reiht sich in eine turbulente Phase des Offensivspielers ein. Nach einer enttäuschenden Saison ohne großen Titel stand Vinícius bei Teilen der Fans in der Kritik. Gleichzeitig sorgten lange Vertragsverhandlungen und Transfergerüchte für Diskussionen, ehe er im Sommer einen neuen Deal unterschrieb.

Sportlich läuft es ebenfalls noch nicht rund. Sein einziges Ligator der laufenden Saison erzielte der Brasilianer Ende August gegen Real Sociedad. Umso größer war die Enttäuschung über den aberkannten Treffer gegen Villarreal.

Vinícius hat seine aktuelle Situation inzwischen selbst offen angesprochen. Nach dem 4:3-Auswärtssieg von Real Madrid in der Champions League bei der AS Roma zeigte sich der Flügelspieler selbstkritisch, machte zugleich aber deutlich, dass er an die Wende glaubt. „Ich bin wütend auf mich selbst, weil ich nicht meine beste Version zeige. Am Ende kommt Viní immer zurück, und ich habe keinen Zweifel daran, dass ich zurückkommen werde“, sagte der Brasilianer.

Vinícius kann Widerstände überwinden

Die Zahlen spiegeln seinen schwierigen Saisonstart wider. In der Liga stehen bislang lediglich ein Treffer und drei Vorlagen zu Buche. Noch schwerer wiegt für den 26-Jährigen offenbar der Verlust jener Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, die ihn in den vergangenen Jahren zu einem der gefährlichsten Offensivspieler Europas gemacht haben.

Gleichzeitig erinnerte der Angreifer daran, dass er Widerstände in Madrid bereits früher überwunden hat. „Als ich kam, haben sich viele über mich lustig gemacht, und am Ende habe ich mehr als 100 Tore für Madrid erzielt“, erklärte Vinícius.

Der Brasilianer setzt nun erneut auf Geduld und harte Arbeit, um zurück zu alter Stärke zu finden. Nicht nur seine Torquote, sondern auch seine Dynamik im Eins-gegen-eins und sein Mut im Offensivspiel sollen dabei wieder zu seinen Markenzeichen werden.

Real-Fans zeigen Unterstützung

Trotz aller Diskussionen erhielt Vinícius nach der Partie gegen Villarreal viel Zuspruch. Zahlreiche Fans versammelten sich nach dem Spiel rund um sein Auto und feierten ihn. Der Flügelspieler selbst entschuldigte sich später via Instagram bei den Anhängern und seinen Mitspielern.

Die nächste Gelegenheit zur sportlichen Antwort könnte bereits in der Champions League kommen. Dort dürfte Vinícius am kommenden Mittwoch im Heimspiel gegen RB Leipzig in der Startelf stehen.