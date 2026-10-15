Vinícius kritisiert seine Sperre, zeigt Selbstkritik und kündigt nach Pfiffen im Bernabéu seine Rückkehr an. Der Brasilianer schießt aber auch gegen seine Kritiker und die Schiedsrichter in La Liga.

Vinícius Júnior hat nach der Partie zwischen der AS Rom und Real Madrid erstmals auf seine Sperre von vier Spielen reagiert. Der Brasilianer kritisierte vor allem den Zeitpunkt der Bekanntgabe und bemängelte fehlende Aufklärung über die neue Regel.

„Ich glaube, die Sperre kam zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Sie hatten den ganzen Tag Zeit, die Strafe zu verhängen, und ich habe erst davon erfahren, als ich im Stadion angekommen bin“, sagte der Vinícius nach Reals spektakulärem Comeback-Sieg in Rom.

Vinícius Junior spricht erstmals über seine Sperre Vinícius Junior spricht erstmals über seine Sperre © IMAGO/ABACAPRESS

„Die Regel ist neu, und normalerweise kommen immer Vertreter von LaLiga, um uns die neuen Regelungen zu erklären, aber genau das haben sie uns nicht erklärt. Ich habe mich noch nie gewalttätig gegenüber einem anderen Spieler verhalten. Ich bekomme ziemlich oft Schläge ab und die Karte reicht mir immer aus“, erklärte der Brasilianer weiter.

Unverständnis äußerte er zudem über die Schiedsrichter: „Die Fans dürfen mich auspfeifen, weil ich Tore gegen ihre Teams schieße. Aber die Schiedsrichter verstehe ich nicht. Ich habe eine Statistik gesehen: 500 Fouls gegen mich für fünf Rote Karten und ich weiß nicht wie viele Gelbe Karten – die Gelben sind aber immer für Viní. Wir müssen Spieler schützen, die etwas anders machen, wie Lamine bei Barcelona oder Julian bei Atlético.“

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Vinícus zeigt sich aber auch selbstkritisch

Zugleich nahm der Angreifer sich aber auch selbst in die Pflicht. Nach seiner Auswechslung sei er verärgert gewesen, erklärte Vinícius: „Das ist normal, weil ich immer gut sein und der Mannschaft helfen will. Die Wechsel haben das Team verändert. Endrick hat die Dynamik verändert und war der Beste. Und Carlos bekommt nur wenige Minuten, trifft aber.“

Der 26-Jährige ergänzte: „Ich bin sauer auf mich selbst, weil ich nicht in Bestform bin. Aber Viní kommt immer zurück, und ich habe keine Zweifel daran, dass ich zurückkommen werde.“

Auch die Pfiffe im Santiago Bernabéu akzeptiere er, obwohl sie ihm nicht helfen würden: „Die Menschen bezahlen ihre Tickets. Wir spielen besser, wenn wir die Fans auf unserer Seite haben. Jude spielt besser, Mbappé spielt besser, ich spiele besser. Für sie ist es wohl einfacher, mich auszupfeifen, weil ich schon länger hier bin und einer der Kapitäne bin.“

Zum Abschluss richtete Vinícius eine klare Botschaft an seine Kritiker: „Ich werde zurückkommen. Als ich jung hierherkam, haben viele über mich gelacht, und am Ende habe ich mehr als 100 Tore für Real Madrid erzielt.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.