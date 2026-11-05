Der Brasilianer hat sich unter dem deutschen Trainer zu einem der wichtigsten Spieler der Katalanen entwickelt.

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick können auch in den kommenden Jahren auf Kapitän Raphinha setzen. Der zuletzt so starke Brasilianer unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag bis 2030 und verlängerte damit vorzeitig, das teilte der Klub mit. Ursprünglich war Raphinha noch bis 2028 an die Katalanen gebunden.

Der 29-Jährige spielt seit 2022 für Barcelona, blühte aber erst seit 2024 unter Flick richtig auf und wurde Kapitän. Sogar über einen Vereinswechsel habe er vor Flicks Ankunft in Betracht gezogen, sagte Raphinha zuletzt, ein Telefonat mit dem neuen deutschen Trainer habe das damals verhindert.

Raphinha mit 15 Treffern

„Manchmal ändern ein paar Worte alles“, sagte Raphinha: „Ich habe wieder Vertrauen gespürt, er hat mir das Selbstbewusstsein ermöglicht, meinen Fußball zu spielen.“

In der aktuellen Saison ist Raphinha der auffälligste Profi in Flicks Starensemble: In bislang zehn Ligaspielen traf er 15-mal für den Tabellenführer, in der Champions League erzielte er vier Tore in drei Spielen.