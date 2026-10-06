JJ Gabriel feiert seinen 16. Geburtstag. Damit dürfte sich auch das Werben des FC Bayern um das wechselwillige Supertalent von Manchester United intensivieren.

Auf öffentliche Glückwünsche an JJ Gabriel zu seinem 16. Geburtstag verzichtete Manchester United in den sozialen Medien. Fast wirkte es so, als wollten die Red Devils den besonderen Tag ihres Nachwuchsspielers lieber kleinhalten. Denn dieser 6. Oktober dürfte im Transferrennen um eines der größten Offensivtalente des Weltfußballs eine entscheidende Rolle spielen. Davon könnte auch der FC Bayern profitieren.

Nach SPORT1-Informationen sind die Münchner einer von vielen Vereinen, die am jungen Engländer dran sind. Bereits seit einigen Wochen halten sich in ganz Europa die Medienberichte, dass der Rechtsfuß Manchester United unbedingt verlassen wolle, weil er sich um Spielzeit bei den Profis betrogen fühlen soll.

Nicht nur der FC Bayern schaut bei ihm genau hin: JJ Gabriel von Manchester United Nicht nur der FC Bayern schaut bei ihm genau hin: JJ Gabriel von Manchester United © IMAGO/Crystal Pix

FC Bayern an JJ Gabriel dran? So ist der Stand

Einen Profivertrag darf Gabriel in England vor Vollendung des 17. Lebensjahres noch nicht haben. Dadurch würde bei einem Wechsel aktuell keine Ablöse anfallen, was den Angreifer noch attraktiver macht.

Zugleich waren anderen Vereinen aufgrund der FIFA-Regularien zum Schutz Minderjähriger bislang enge Grenzen bei der Kontaktaufnahme gesetzt. Mit 16 Jahren werden diese Vorschriften aber gelockert, weshalb die Bemühungen interessierter Klubs – wie die des FC Bayern – nun deutlich intensiviert werden dürften. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Beim deutschen Rekordmeister ist Sportdirektor Christoph Freund in Bezug auf JJ Gabriel in vorderster Linie verantwortlich. Im September hielt er sich bei einer Pressekonferenz noch zurück: „Ich spreche nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Wir kennen den Spieler, weil er sehr, sehr talentiert ist. Er ist sicher ein außergewöhnliches Talent. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen.“

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Haben die Münchner ein Ass im Ärmel?

Aufschlussreich war aber die Nachfrage, ob der Klub derzeit im Austausch mit dem Spieler oder dessen Umfeld stehe. Freund beschränkte sich auf zwei Worte: „Aktuell nicht.“ Der Sportdirektor hielt sich vor dem Hintergrund der Regularien sichtbar zurück.

Die Münchner könnten zudem einen Trumpf gegenüber anderen Bewerbern ausspielen. Denn als ein Vermittler im Werben um das Supertalent gilt Spielerberater Ali Barat. Mit ihm haben die Bayern bereits gute Erfahrungen gemacht beim Deal um Nicolas Jackson im vergangenen Sommer.

Ein Problem für den FC Bayern bleibt vorerst bestehen

Ein großes Hindernis bleibt für den FC Bayern jedoch vorerst bestehen. Gabriel hat bislang ausschließlich einen englischen Pass. Nach den Regularien der FIFA darf er deshalb vor seinem 18. Geburtstag nicht nach Deutschland wechseln, da Großbritannien nicht mehr in der EU ist.

Eine mögliche Lösung zeichnet sich allerdings ab: Angedacht ist, dass Gabriel zusätzlich einen irischen Pass erhält. Vater Joe O’Cearuill lief immerhin zweimal für die Nationalmannschaft Irlands auf. Sky berichtet zudem, dass auch ein Pass aus Zypern eine Option sein könnte.

Ohnehin dürfte Gabriels Vater eine zentrale Rolle im Poker einnehmen. In der Vergangenheit sorgte er immer wieder durch polarisierende Aussagen für Schlagzeilen. Öffentlich prahlt er regelmäßig mit dem Talent seines Sohnes und neigt zu Übermut, wenn es um sportliche Vergleiche geht.

JJ Gabriel heißt mit bürgerlichem Namen übrigens Joseph Junior Andreou O’Cearuill. Doch sein Papa war der Meinung, dieser Name sei nicht so gut zu vermarkten, und so überlegte er sich einen Künstlernamen für seinen Sprössling.

JJ Gabriel grenzt sich von Manchester United ab

Dieser soll laut Medienberichten zuletzt sogar um die Aufhebung seiner Registrierung in der Jugendakademie der Red Devils gebeten haben. Gabriel, der aufgrund seines außergewöhnlichen Talents den Spitznamen „Kid Messi“ trägt und schon mit neun Jahren zum YouTube-Star wurde, hatte zuvor sämtliche Instagram-Beiträge gelöscht und Hinweise auf Manchester United aus seinem Profil entfernt.

Schon seit er elf Jahre alt ist, spielt Gabriel für die Red Devils und hat kontinuierlich mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. In der vergangenen Saison kam er im Nachwuchs auf die beeindruckende Bilanz von 23 Treffern in 23 Einsätzen und wurde mit dem „Jimmy Murphy Young Player of the Year Award“ ausgezeichnet.

In dieser Spielzeit machte er nahtlos weiter. In der Premier League 2 sammelte Gabriel gegen teilweise sechs Jahre ältere Gegenspieler in zwei Spielen zwei Tore und zwei Assists. In der Youth League erzielte der Stürmer einen Dreierpack bei seinem einzigen Einsatz.

United-Mannschaftsbild sorgt für Aufsehen

Manchester United weiß offensichtlich auch um die herausragenden Qualitäten seines Juwels. Ausgerechnet am Geburtstag von Gabriel wurde das offizielle Mannschaftsfoto der Saison bei den Profis aufgenommen. Der Angreifer war darauf prominent platziert und positionierte sich direkt vor Ex-Münchner Joshua Zirkzee.

Michael Carrick's Manchester United 📸🇾🇪 pic.twitter.com/mXfRnzg5eW — Manchester United (@ManUtd) October 5, 2026

Zufall oder Botschaft? In der Presse wird das durchaus als Signal verstanden: Die Red Devils haben den Kampf um Gabriel alles andere als aufgegeben.

Dass Gespräche über einen möglichen Wechsel bereits stattgefunden haben, verneinte Manchesters Trainer Michael Carrick zuletzt übrigens nicht. „Als Verein sind wir natürlich alle in diese Gespräche eingebunden. Ich denke nur, dass wir dabei sehr vorsichtig sein müssen“, betonte der ehemalige Profi.

Auch Carrick dürfte wissen, dass der 6. Oktober den Transferpoker verändert hat – und sich halb Europa nun für den großen Showdown um JJ Gabriel in Stellung bringt.