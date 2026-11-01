Für Real Madrid steht eine schwere Auswärtsserie an. Trainer José Mourinho ist vor allem ein Termin im Auge.

Real Madrid steht nach dem Sieg im Clásico vor einer extremen Auswärtsserie. Bei Racing Santander beginnt für das Team von José Mourinho eine Woche mit drei Partien in sieben Tagen: Nach dem Ligaspiel folgen die Champions-League-Aufgabe bei AEK Athen und das Duell beim Valencia CF in Mestalla.

Insgesamt stehen rund 6000 Reisekilometer und etwa elf Flugstunden an – reguläres Mannschaftstraining ist zwischen Regeneration, Reisen und Spielvorbereitung praktisch nicht möglich.

Besonders das abschließende Spiel in Valencia am Samstag missfällt Mourinho: „Das zeugt zumindest von Mangel an Respekt. An einem Wochenende vor der Länderspielpause am Samstag in Valencia zu spielen, ergibt überhaupt keinen Sinn. Die üblichen Entschuldigungen kaufe ich nicht ab.“

Die Königlichen wollen ihren Lauf nach fünf Siegen in Folge trotzdem fortsetzen und den Erfolg im Camp Nou bestätigen. Mit drei weiteren Siegen könnte Real Madrid gestärkt in die Länderspielpause gehen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.