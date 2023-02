Finale-Pleite für Karius! ManUnited mit erstem Titel seit 2017

Die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag hat am Sonntag das League-Cup-Finale gegen Newcastle United um Torwart Loris Karius mit 2:0 (2:0) gewonnen. Für den Deutschen ist es nach der bitteren Champions-League-Final-Niederlage 2018 die nächste Pleite in einem Endspiel. (News: Moderatorin mit Liebesbrief an Karius)