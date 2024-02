League-Cup-Finale: FC Chelsea vs. FC Liverpool LIVE im TV, Stream und Ticker

Am Sonntagnachmittag steigt in England das erste große Finale des Jahres. Der FC Chelsea spielt gegen den FC Liverpool (ab 16 Uhr im LIVETICKER) um den ersten Titel der laufenden Saison, denn im Londoner Wembley-Stadion geht es um den Gewinn des englischen League Cups.

Erst vor wenigen Wochen trafen die Teams bereits in der Premier League aufeinander. Am 31. Januar gewann das Team von Trainer Jürgen Klopp an der heimischen Anfield Road mit 4:1 gegen die Blues.