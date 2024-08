Italien-Star Tonali feiert Comeback nach Wettskandal

308 Tage war Sandro Tonali wegen unerlaubter Wetten vom Profifußball ausgeschlossen, am Mittwochabend feierte der italienische Nationalspieler sein Comeback für Newcastle United. Und war dabei im Carabao Cup bei Nottingham Forest mit seinem ersten Pass in der ersten Minute gleich an der Entstehung des Führungstreffers von Joe Willock beteiligt.