Albtraum bei Debüt! Mathy Tel erlebt bittere Spurs-Premiere

Das Hinspiel hatten die Spurs noch mit 1:0 gewonnen, an der Anfield Road drehten die Reds aber vor allem im zweiten Durchgang mächtig auf.

Tel kam kurz vor der Halbzeit in die Partie, weil sich der brasilianische Stürmer Richarlison verletzt hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Tottenham nach einem Gegentreffer in der 34. Minute von Cody Gakpo mit 0:1 zurückgelegen.

Tel muss erste Pleite verkraften

Tel hatte sich am Deadline Day für einen Abschied aus München entschieden, er ist zunächst bis zum Ende der Saison an Tottenham ausgeliehen. Die Spurs besitzen Berichten zufolge eine Kaufoption in Höhe von 55 Millionen Euro.