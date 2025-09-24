League Cup: Haaland fehlt im City-Kader

Julius Schamburg 24.09.2025 • 20:57 Uhr Erling Haaland fällt im League Cup verletzungsbedingt aus. Pep Guardiola klärt auf, wie es um den Gesundheitszustand seines Torjägers steht.

Pep Guardiola muss im League Cup auf Erling Haaland verzichten. Der Stürmerstar von Manchester City verpasst die Partie bei Huddersfield Town (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) verletzungsbedingt.

„Am Montag war Regenerationstraining, er hat nicht trainiert. Ich habe ihn und die anderen Spieler heute (Dienstag, Anm. d. Red.) nicht gesehen“, sagte Guardiola auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

League Cup: Haaland nicht im Kader

Gegen Huddersfield steht Haaland gar nicht erst im Kader. Ob er am Samstag beim Heimspiel in der Premier League gegen den FC Burnley wieder mitwirken kann, ist fraglich.

„Es war eine sehr anstrengende Woche, insbesondere das letzte Spiel, und manchmal haben die Spieler Probleme. Ich denke, am Wochenende wird er wieder fit sein. Ich hoffe es zumindest“, fuhr Guardiola fort.

