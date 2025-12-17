League Cup: Woltemade nach Derby-Patzer auf der Bank

Nick Woltemade muss den nächsten Dämpfer hinnehmen. Nach dem entscheidenden Eigentor im Derby gegen Sunderland sitzt der deutsche Angreifer im League-Cup-Spiel von Newcastle United gegen den FC Fulham zunächst nur auf der Bank.
Woltemade nach Derby-Patzer draußen
Für Woltemade rückt erstmals Yoane Wissa in die Startelf der Magpies. Wissa war seit seinem Wechsel vom FC Brentford im Sommer lange aufgrund einer Knieverletzung ausgefallen.
Nach zuletzt zwei Einwechslungen in der Liga steht der Stürmer nun erstmals in der Startelf und verschärft die Konkurrenz für den DFB-Star.
Champions League: Newcastle nur mit Woltemade auf Erfolgskurs
Woltemade hatte seit seinem Wechsel in die Premier League bei 13 Einsätzen in der Liga immer in der Startelf gestanden. Am vergangenen Spieltag sorgte er mit einem Eigentor jedoch für die bittere Entscheidung im Tyne-Wear-Derby.
Während Woltemade auch beim Auftaktspiel von Newcastle im Ligapokal gegen Bradford City (4:1) zunächst auf der Bank saß, lief es für die Engländer in der Champions League bisher nicht gut, wenn der ehemalige Stuttgarter nicht in der Startelf stand.
Gegen den FC Barcelona und Olympique Marseille verlor man jeweils mit 1:2. Bei vier Startelfeinsätzen von Woltemade ist Newcastle in der Königsklasse noch ungeschlagen.
Im Viertelfinale des League Cup könnte der Deutsche nur von der Bank aus zum entscheidenden Faktor werden.