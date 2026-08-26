So lief Nick Woltemades erster Startelf-Einsatz in dieser Saison

SPORT1 26.08.2026 • 23:59 Uhr Newcastle United schlägt West Bromwich Albion und zieht in Runde drei des Carabao Cup ein. Nick Woltemade bekommt dabei eine Chance von Beginn an.

Newcastle United hat sich im League Cup knapp gegen West Bromwich Albion durchgesetzt und das Ticket für die dritte Runde gelöst. Im St. James‘ Park feierte Coach Matthias Jaissle nach einem offenen Schlagabtausch mit einem 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den Zweitligisten einen Pflichtspielsieg.

Nationalspieler Malick Thiaw führte die Magpies als Kapitän aufs Feld. Sein DFB-Teamkollege Nick Woltemade stand ebenfalls in der Startelf und durfte über die vollen 90 Minuten ran. Beim 2:2 zum Premier-League-Start gegen Liverpool war Woltemade am Wochenende noch ohne Einsatzminuten geblieben.

Bei Woltemade „lief es einfach nicht rund“

Der Angreifer wurde vom Chronicle mit einer Sechs (Bestnote Zehn) bewertet. „Während andere von guten Vorlagen profitierten, lief es für den deutschen Nationalspieler einfach nicht rund“, hieß es in der Beurteilung. Zwar war Woltemade mit einem Pass an der Entstehung des dritten Treffers beteiligt, „doch sein mangelnder Hunger, dort hinzugehen, wo es wehtut, gibt Anlass zur Sorge“.

Thiaw kam in der Bewertung mit einer Acht deutlich besser weg. Mit einigen Balleroberungen sei er in der Mannschaft souverän vorangegangen. Zudem bekam der Innenverteidiger den Assist für das zwischenzeitliche 2:1 gutgeschrieben.

Bazoumana Touré (38.) glich für Newcastle die Gästeführung durch Isaac Price (19.) aus. Harvey Barnes (48.) drehte die Partie dann zunächst komplett für die Gastgeber. Allerdings schlug Price per Elfmeter (77.) zurück. Kurz darauf war es wieder Barnes (81.), der die Magpies rettete.