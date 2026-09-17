Englands Presse rechnet mit Manchester United ab

Manchester United erlebt den nächsten herben Rückschlag: Trotz einer 2:0-Führung gegen Brighton fliegen die Red Devils bereits in der ersten Runde aus dem Carabao Cup. Die englische Presse reagiert mit Entsetzen.

Manchester United hat den nächsten schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Im Carabao Cup verspielten die Red Devils vor heimischem Publikum eine 2:0-Führung gegen Brighton und verloren am Ende noch mit 2:3. Damit schied das Team von Michael Carrick wie im Vorjahr bereits in der ersten Runde des Wettbewerbs aus.

Besonders bitter: Im Old Trafford hatte United zuvor 145 Pflichtspiele in Folge nicht mehr verloren, wenn man mit zwei Toren geführt hatte. Die Niederlage reiht sich in eine ohnehin turbulente Woche des englischen Rekordmeisters ein. Nach der Derby-Pleite gegen Manchester City und dem Wirbel um Juwel JJ Gabriel sorgte nun auch das Pokal-Aus für großen Frust bei Spielern und Fans.

Manchester United hat eine empfindliche Niederlage kassiert Manchester United hat eine empfindliche Niederlage kassiert © IMAGO/Sportimage

Die Zuschauer quittierten den Auftritt mit lautstarken Buhrufen, während die englische Presse das Comeback von Brighton und den nächsten Tiefpunkt der Krise bei Manchester United schonungslos kommentierte.

„Der schlimmste dieser schindelerregenden Rückschläge“

Daily Mail: „Manchester United fliegt aus dem Carabao Cup, während im Old Trafford Buhrufe ertönen – ein weiterer schlimmer Abend für Michael Carrick. United hatte in den vorangegangenen 145 Spielen bei einer 2:0-Führung im Old Trafford noch nie verloren, doch es lag Nervosität in der Luft, vor allem, nachdem Charalampos Kostoulas kurz vor der Halbzeitpause auf 1:2 verkürzte. Carricks Mannschaft bekam dieses wechselhafte Spiel danach nie mehr in den Griff, und Tore von Pascal Groß und Maxim De Cuyper besiegelten das Ausscheiden von United aus dem Carabao Cup bereits in der ersten Runde – zum zweiten Mal in Folge.“

The Guardian: „Innerhalb von vier Tagen hat Manchester United das 199. Derby gegen Manchester City verloren, von JJ Gabriel die Nachricht erhalten, dass er den Verein verlassen will, und ist nun im Carabao Cup gegen Brighton ausgeschieden. Die Kapitulation nach einer 2:0-Führung ist vielleicht der schlimmste dieser schwindelerregenden Rückschläge, wie die anhaltenden Buhrufe beim Schlusspfiff vermuten ließen, und damit endet eine stolze 50-jährige Serie: Das letzte Mal, dass eine solche Führung im Old Trafford mit einer Niederlage endete, war Tottenhams 3:2-Sieg im September 1976.“

DEINE MEINUNG

„Ein neuer Tiefpunkt in der Albtraumwoche“

Independent: „Man United erreicht einen neuen Tiefpunkt in einer Albtraumwoche mit dieser chaotischen Niederlage gegen Brighton. In den letzten 13 Jahren hat Manchester United eine ganze Reihe beschämender Tiefpunkte erlebt, doch dies war ein neuer Tiefpunkt. Für United lief es sehr, sehr schlecht – ihre furchtbare Woche nahm eine noch schlimmere Wendung.“

The Sun: „Theatre of Screams: Das schockierende Ausscheiden aus dem Carabao Cup stürzt Manchester United in eine Krise – und erhöht den Druck auf Michael Carrick. Die Fans buhten die Spieler von Carrick heftig aus, nachdem diese einen Zwei-Tore-Vorsprung gegen Brighton verspielten.“

The Athletic: „Die schwierigen Tage für Manchester United nahmen am Mittwoch eine noch schlimmere Wendung, als die Mannschaft im Old Trafford einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielte und von Brighton aus dem Carabao Cup geworfen wurde. Der Cheftrainer von United wird wahrscheinlich eher anhand der Tabellenplatzierung als anhand des Erfolgs im Ligapokal beurteilt werden, doch dies war ein schrecklicher Moment für ihn. United zeigte im Mittelfeld sowohl im Ballbesitz als auch ohne Ball eine schwache Leistung, während die Abwehr fast durchgehend in Panik zu geraten schien.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.