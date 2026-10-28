Der Pokal-Kracher zwischen Liverpool und Chelsea wird im Elfmeterschießen entschieden. Auch Florian Wirtz trifft vom Punkt.

Florian Wirtz und der FC Liverpool haben beim verrückten Wiedersehen mit Xabi Alonso das Viertelfinale im League Cup erreicht. Der Nationalspieler setzte sich mit dem Rekordsieger gegen seinen früheren Trainer und den FC Chelsea im Elfmeterschießen mit 6:5 durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (1:1) gestanden.

Wirtz wurde in der 59. Minute eingewechselt, vergab eine Großchance, verwandelte aber den vierten Elfmeter souverän. Nach dem Versuch des Deutschen wurde es dramatisch: Erst vergab Liverpools Konstantinos Tsimikas die Chance auf den Sieg, dann Chelseas Emmanuel Emegha, ehe Wesley Fofana über das Tor schoss und den Reds das Weiterkommen bescherte.

Florian Wirtz im Zweikampf Florian Wirtz im Zweikampf © IMAGO/Propaganda Photo

Zuvor brachte Morgan Rogers (40., Foulelfmeter) die Blues von Alonso, der zwischen 2004 und 2009 für Liverpool gespielt und als Trainer mit Wirtz und Bayer Leverkusen das Double gewonnen hatte, in Führung. Cody Gakpo (43., Handelfmeter) besorgte den schnellen Ausgleich, der bis zum Ende der regulären Spielzeit Bestand hatte.

ManCity schaltet Hürzeler aus

Titelverteidiger Manchester City verhinderte das frühe Aus. Gegen Fabian Hürzelers Überraschungsteam Brighton & Hove Albion rettete sich der Premier-League-Tabellenführer nach zweimaligem Rückstand ins Elfmeterschießen, das die Skyblues mit 4:3 für sich entschieden.

Nach 90 Minuten hatte es 2:2 (1:1) gestanden. Malick Yalcouyé (30.) und Georginio Rutter (47.) brachten die Seagulls jeweils in Führung. Matteo Kovacic (40.) und Vitor Reis (72.) antworteten für City.

DEINE MEINUNG

Die Startelfpremiere von Leon Goretzka endete in einer Enttäuschung. Bei Marco Roses AFC Bournemouth kassierte der frühere Münchner mit Aston Villa ein 0:3 (0:1). Auch für Kevin Schade und Vitaly Janelt ist der Wettbewerb beendet. Mit dem FC Brentford verloren die Nationalspieler 2:3 (1:3) beim Premier-League-Konkurrenten AFC Sunderland.