PSG schnappt sich Monaco-Star Akliouche – Deal bis 2031!

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat den französischen Fußball-Nationalspieler Maghnes Akliouche verpflichtet. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt von der AS Monaco zum Champions-League-Sieger und unterschrieb in Paris einen Vertrag bis 2031.
PSG verpflichtet Akliouche bis 2031
Die Franzosen verstärken sich im Mittelfeld.
Spielt künftig in Paris: Maghnes Akliouche
© AFP/SID/ROMEO BOETZLE
Akliouche: PSG-Transfer krönt Aufstieg
Der technisch starke Offensivspieler stammt aus Monacos Nachwuchsabteilung und entwickelte sich beim Pariser Ligarivalen in den vergangenen beiden Spielzeiten zu einem Leistungsträger. Nach Einsätzen für französische Nachwuchsteams debütierte er 2025 in der A-Nationalmannschaft und gehörte auch zum Kader für die WM 2026.
„Der Wechsel zu Paris Saint-Germain erfüllt mich mit großem Stolz. Ich freue mich darauf, dieses Trikot zu tragen, mich weiterzuentwickeln und für den Klub vor unseren Fans alles zu geben“, sagte Akliouche.
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