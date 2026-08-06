PSG schnappt sich Monaco-Star Akliouche – Deal bis 2031!

SID 06.08.2026 • 19:58 Uhr Die Franzosen verstärken sich im Mittelfeld.

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat den französischen Fußball-Nationalspieler Maghnes Akliouche verpflichtet. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt von der AS Monaco zum Champions-League-Sieger und unterschrieb in Paris einen Vertrag bis 2031.

Akliouche: PSG-Transfer krönt Aufstieg

Der technisch starke Offensivspieler stammt aus Monacos Nachwuchsabteilung und entwickelte sich beim Pariser Ligarivalen in den vergangenen beiden Spielzeiten zu einem Leistungsträger. Nach Einsätzen für französische Nachwuchsteams debütierte er 2025 in der A-Nationalmannschaft und gehörte auch zum Kader für die WM 2026.