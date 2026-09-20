Chaos nach Ligue-1-Spiel: Liam Rosenior provoziert Fans

Nach provokanten Fangesängen reagiert Liam Rosenior. Der Trainer von Paris FC jubelt ausgelassen vor den Strasburg-Fans und verursacht eine Mega-Rangelei.

Nach der Ligue 1-Partie zwischen Paris FC und Racing Straßburg kam es zu einer riesigen Rangelei. Liam Rosenior – Trainer von Paris – feierte nach Abpfiff ausgelassen und mit provozierenden Gesten vor der Kurve der Gästefans. Die Spieler von Straßburg, angeführt von Lucas Högsberg, konfrontierten den Trainer – und die Situation eskalierte.

Trainerstäbe, Spieler und Sicherheitspersonal mussten einschreiten, um die Gemüter zu beruhigen. Rosenior war zwischen 2024 und 2026 Cheftrainer selbst Trainer in Elsass und wurde während des Spiels wohl heftig von den Tribünen beschimpft. „Sie haben meine Familie beleidigt. Das geht einen Schritt zu weit. Meine Bank war sehr wütend. Für mich war das Feiern natürlich eine Botschaft“, erklärte der Engländer seine Reaktion.

Mega-Rangelei in Paris Mega-Rangelei in Paris © IMAGO/PsnewZ

Roseniors Abgang wurde nie verzogen

Der gebürtige Londoner hatte die Straßburger bei seinem Abschied in Richtung Chelsea mitten in der Saison verlassen. Offensichtlich haben ihm einige Fans diesen plötzlichen Abschied nicht verziehen und zeigten ihren Unmut deshalb im Laufe des Spiels.

Den Spielern von Straßburg wiederum fehlte das Verständnis für ihren Ex-Coach. Der RB-Leihspieler Conrad Harder warf dem 42-Jährigen „Mangel an Demut“ vor. Rückendeckung bekam er hingegen von seinen eigenen Spielern: „Der Trainer ist auch nur ein Mensch. Er wird während der gesamten Halbzeit beschimpft. Da ist es normal, dass er reagiert“, argumentierte Pierre Lees-Melou.

Rosenior betonte nach dem Spiel, dass sein Problem nicht bei dem Verein liege: „Ein kleiner Teil der Fans, und ich bestehe darauf, ein kleiner Teil von ihnen, weil Straßburg ein fantastischer Verein ist, war respektlos. Es war eine Botschaft an die Menschen aus der Fanszene, die nie wollten, dass ich erfolgreich bin.“

DEINE MEINUNG

Paris gewann das Spiel mit 2:1 und setzte den traumhaften Saisonstart fort. Rosenior, der im Sommer erst bei den Parisern übernahm, ist nach fünf Spieltagen immer noch ungeschlagen (11 Punkte) und grüßt vom dritten Tabellenplatz. Straßburg befindet sich mit vier Punkten weniger auf dem siebten Tabellenplatz.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach