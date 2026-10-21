In der Stadt gilt von Donnerstag bis Sonntag eine nächtliche Ausgangssperre.

Nach den landesweiten Gewaltexzessen am vergangenen Wochenende ist in Frankreichs Fußball-Meisterschaft die Begegnung zwischen dem FC Toulouse und ES Troyes AC von Samstag auf den späten Sonntagnachmittag verschoben worden.

Laut einer Mitteilung des Ligaverbandes LFP erfolgte die Verlegung „auf Wunsch der Präfektur Haute-Garonne“ wegen einer Terminüberschneidung mit einem Rugbyspiel.

Toulouse verhängt nächtliche Ausgangssperre

In Frankreich werden für Samstag und Sonntag erneut gewaltsame Ausschreitungen befürchtet. Toulouse war am vergangenen Wochenende wie zahlreiche andere Städte im ganzen Land Schauplatz von Krawallen und Randalen. Von Donnerstag bis Sonntag gilt aufgrund eines Präfekturbeschlusses für mehrere Bereiche der südwestfranzösischen Stadt eine nächtliche Ausgangssperre.

Die Verschiebung der Begegnung von Toulouse und Troyes ist die zweite unmittelbare Auswirkung der gewalttätigen Demonstrationen auf den französischen Sportkalender: Bereits zuvor war das Zweitliga-Match zwischen HSC Montpellier und Red Star Paris verlegt worden.

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