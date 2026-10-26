Das Duell mit Olympique Lyon war zuvor von Sonntag auf Montag verlegt worden.

Paris St. Germain hat durch einen Erfolg im verlegten Topspiel die Tabellenführung in der französischen Ligue 1 erobert. Der Hauptstadtklub setzte sich am Montagabend gegen Olympique Lyon mit 2:0 (0:0) durch und verdrängte damit Stade Rennes von der Spitzenposition.

Senny Mayulu (72.) und Mika Godts (84.) sorgten mit ihren Treffern für den fünften Saisonsieg von PSG. Mit 17 Punkten liegt der Meister nach dem achten Spieltag nun vor Rennes (16), Lille und der AS Monaco (beide 15). Lyon, das vor dem Spieltag noch an der Spitze gelegen war, ist mit 14 Punkten nun Fünfter.

Spiel wegen Demonstrationen verlegt

Das Aufeinandertreffen zwischen Paris und Lyon war wegen geplanter Großdemonstrationen am Wochenende in Frankreich von Sonntag auf Montag verschoben worden. Die Polizei hatte die Austragung am Sonntag laut einer Mitteilung des Ligaverbandes untersagt.

Für PSG kollidierte damit im zweiten Jahr in Folge eine Partie mit der Verleihung des Ballon d’Or. So konnten zahlreiche nominierte Profis des aktuellen Champions-League-Siegers sowie Trainer Luis Enrique nicht zur Gala nach London reisen. Stürmer Ousmane Dembélé, der die Auszeichnung im Vorjahr gewonnen hatte und derzeit verletzungsbedingt ausfällt, war allerdings vor Ort mit dabei.

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