Die Nordfranzosen verlieren erstmals nach zuvor fünf Ligaspielen ohne Niederlage.

Dem OSC Lille ist die Generalprobe für das Champions-League-Duell mit dem FC Bayern misslungen. In der Ligue 1 verloren die Nordfranzosen 0:1 (0:1) gegen Olympique Lyon und ließen damit wichtige Punkte im Fernduell mit Spitzenreiter Paris Saint-Germain liegen. Am Mittwoch (21 Uhr) empfängt Lille an selber Stelle die Münchner in der Königsklasse.

Mads Bidstrup traf entscheidend für die Gäste aus Lyon (40.). Für Lille war es die erste Niederlage nach fünf Ligaspielen. Der Rückstand auf Serienmeister PSG ist nun auf fünf Punkte angewachsen. In der Champions League sieht es derweil deutlich düsterer aus: Erst einen Zähler haben sich die Franzosen nach vier von acht Partien erspielt.