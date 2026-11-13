Erst gefeiert, dann ausgepfiffen. Nach seiner erfolgreichen Saison beim RC Lens erlebt Pierre Sage bei Premier-League-Klub Crystal Palace einen Tiefpunkt seiner noch jungen Trainerkarriere.

Die Stimmung bei Crystal Palace war längst gekippt, das Zeichen der Fans deutlich. Nach der nächsten enttäuschenden Vorstellung der „Eagles“ gegen den FC Liverpool (1:3) ließen die Anhänger ihrem Frust über die sportliche Talfahrt ihres Klubs freien Lauf. Einmal mehr hallten lautstarke Pfiffe durch den Selhurst Park im Süden Londons.

Und auch die Bosse von Crystal Palace sahen sich nun zum Handeln gezwungen: Am Donnerstag verkündete der Verein das Aus von Trainer Pierre Sage – der Nachfolger von Oliver Glasner muss nach nur 16 Pflichtspielen seinen Hut nehmen. Was im Sommer noch als vielversprechender Karrieresprung begonnen hatte, entwickelte sich für den Franzosen zunehmend zu einem Albtraum.

Pierre Sages Trainerkarriere erreicht bei Crystal Palace einen Tiefpunkt Pierre Sages Trainerkarriere erreicht bei Crystal Palace einen Tiefpunkt © IMAGO/Propaganda Photo

Zwischen Sages erstem offiziellen Auftritt an Crystal Palaces Seitenlinie und seinem finalen Misserfolg am 10. Spieltag der noch jungen Premier-League-Saison lagen insgesamt nur 78 Tage. Eine Zeitspanne, die beim Londoner Klub nur der Niederländer Frank de Boer mit einer Amtszeit von 77 Tagen in der Saison 2017/18 unterbieten konnte.

Die sportliche Talfahrt von Palace unter Sage ließ sich im Laufe der Saison irgendwann nicht mehr durch einzelne Rückfälle erklären. Nach vier Niederlagen in Folge und einer mauen Ausbeute von sieben Punkten aus zehn Partien rutschte der Klub Stück für Stück in Richtung Tabellenende ab und fand sich schließlich wenig überraschend auf dem letzten Platz der Premier League wieder – zum ersten Mal seit rund neun Jahren.

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Sage beerbte Glasners erfolgreiche Palace-Ära

Diese Entwicklung war am Ende der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass Crystal Palace in der vorherigen Saison 2025/26 mit dem Gewinn der Conference League unter Ex-Trainer Oliver Glasner noch den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert hatte.

Mit dem Österreicher an der Seitenlinie hatte der Klub zuvor im Mai 2025 zudem den FA Cup und im August 2025 den englischen Supercup gewonnen.

Im Laufe der aktuellen Saison erwies sich Glasners Erbe jedoch als „eine Nummer zu groß“ für Sage. Kritik traf den 47-Jährigen von verschiedensten Seiten.

Crystal Palaces „ständiges Problem“ in der Defensive

Laut der Daily Mail sollen seine Spieler unter anderem die späte Ansetzung von Trainingszeiten moniert haben. Negative Stimmen bemängelten zudem Sages offensive Philosophie von Pressing, hohem Tempo und dem Fokus auf Ballbesitz. Der aktuelle Kader der „Eagles“ sei demnach nicht für diesen offensiven Ansatz ausgelegt gewesen.

Palaces Quote von satten 30 Gegentoren in 16 wettbewerbsübergreifenden Pflichtspielen hatte der Daily Mail zufolge auch bei der Vereinsführung für Ärger gesorgt. Jene habe mehr defensive Arbeit auf dem Trainingsplatz gefordert.

Schließlich fingen sich die „Eagles“ nicht nur eine 0:5-Pleite gegen Erzrivale Brighton & Hove Albion ein, sondern sie verzeichneten auch die schlechteste Defensivbilanz der gesamten Liga. Die englische Presse deklarierte das Abwehrverhalten des Schlusslichts der Premier League bei Standardsituationen und Kontern folglich als ein „ständiges Problem“.

Doch nicht nur in der Liga blieben gute Leistungen aus, auch in der Europa League erlebten die Londoner einen „Stotterstart“. Aktuelle Bilanz: Fünf Punkte aus vier Partien, nur Platz 21.

In Frankreich war Sage noch ein Erfolgstrainer gewesen

Dabei war Sage jedoch keineswegs als gescheiterter und unerfahrener Chefcoach nach England gekommen. Ganz im Gegenteil: In Frankreich hatte sich der 47-Jährige einen herausragenden Ruf erarbeitet. Vor allem beim RC Lens – seiner zweiten Station in der Ligue 1 nach Olympique Lyon – hinterließ Sage große Fußstapfen.

Nach seinem Amtsantritt zur Saison 2025/26 führte er den französischen Erstligisten nach einem achten Platz im Vorjahr sowohl zur Vizemeisterschaft hinter Paris Saint-Germain als auch zum ersten Pokalsieg in der 120-jährigen Vereinsgeschichte. Folglich qualifizierte sich Lens mit Sage auch für die Champions League.

Noch in der vergangenen Saison 2025/26 gewann Pierre Sage mit dem RC Lens den französischen Pokal Noch in der vergangenen Saison 2025/26 gewann Pierre Sage mit dem RC Lens den französischen Pokal © IMAGO/NurPhoto

Das Ergebnis: Für den historischen Aufschwung des französischen Traditionsklubs wurde der Franzose zum besten Trainer der Ligue-1-Saison 2025/26 gewählt. Sein Erfolg weckte das Interesse verschiedener Klubs aus dem Ausland. Neben Crystal Palace soll im Sommer unter anderem auch der FC Liverpool beim 47-Jährigen angeklopft haben.

Mit dem dann erfolgten Wechsel nach England wollte Sage den nächsten Schritt in seiner erfolgreichen Entwicklung machen – stattdessen entpuppte sich sein Trainerposten bei den „Eagles“ als sportlicher Rückschritt.

Schnelle Rückkehr nach Palace-Aus?

Ausgerechnet sein ehemaliger Klub RC Lens könnte ihm jetzt offenbar die Chance zur Rehabilitierung bieten. Laut der französischen Sportzeitung L’Équipe gilt der 47-Jährige als Wunschkandidat der Vereinsführung des Ligue-1-Klubs.

Denn auch Sages Ex-Klub fand nach dem Abgang des Erfolgstrainers keine Ruhe: Im September folgte Yannick Cahuzac auf Dino Toppmöller als Chefcoach, nun musste der Franzose nach der historischen 1:9-Niederlage gegen Como ebenfalls gehen.

Im bekannten Umfeld von Lens könnte Sage ohne lange Eingewöhnungszeit loslegen – und er hätte die Chance, wieder in positiver Hinsicht auf sich aufmerksam zu machen. Vorerst bleibt aber abzuwarten, ob es überhaupt zur schnellen Rückkehr nach nur fünf Monaten kommt.

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