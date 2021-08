Kai Wagner von Philadelphia Union über MLS, Gosens, Schalke, Chicharito - Interview

Wagner: Ein zielstrebiger, der viel arbeiten will, der das ganze Spiel die Linie rauf- und runtergehen kann. Ich lebe sehr von meiner Physis und denke, ich habe einen guten linken Fuß und eine gute Übersicht. Ich glaube, das ist es auch, was in den USA beliebt ist: dass man kämpft, nicht zurücksteckt, versucht, jeden Zweikampf zu gewinnen. Gerade in diesem Bereich habe ich mich in den letzten Jahren in der MLS weiterentwickelt, und was ich so höre, wird das auch in Europa wahrgenommen.