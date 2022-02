MLS: Hannover-Legende Cherundolo bei Los Angeles FC - erobert er Hollywood?

Umso mehr, da die Konkurrenz in Los Angeles groß ist: Nicht nur durch Ligakontrahent L.A. Galaxy oder den neu gegründeten Frauenfußball-Klub Angel City FC, sondern auch durch die zahlreichen anderen großen Namen der Sportwelt wie die Lakers und Clippers in der NBA, die Kings in der NHL, die Baseball-Teams der Dodgers und Angels sowie die Chargers und die Rams als frischgebackenem Super-Bowl-Champion in der NFL.