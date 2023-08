Messi stellt klar: "Mein Wechsel nach Paris war nichts, was ich wollte"

Bevor Lionel Messi in diesem Sommer bei Inter Miami anheuerte, trug er zwei Jahre lang das Trikot von Paris Saint-Germain . Allerdings war dieser Part seiner Karriere kaum von Erfolg gekrönt. Weshalb der 36-Jährige in Frankreich unter seinen Möglichkeiten blieb, erklärte er nun noch einmal.

Es sei das Gegenteil von dem gewesen, was Messi zuvor bei den von finanziellen Zwängen beeinträchtigten Katalanen erlebt habe. „Ich musste mich an einen völlig anderen Ort gewöhnen als den, an dem ich bisher gelebt hatte“, betonte der Superstar und fügte hinzu, dass seine Zeit in der französischen Hauptstadt sowohl in sportlicher Hinsicht als auch in Bezug auf das lokale Umfeld „schwierig“ war.