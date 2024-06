Ex-Klub-Boss rechnet mit Messi-Team ab

„Messi ist ein Wunder auf dem Platz, aber sie können ihm keine Bälle zuspielen, denn dafür sind sie nicht gut genug“, kritisierte Jordan bei Up Front die Mitspieler des Superstars aus Argentinien. Diese hätten seiner Meinung nach ein Level, das nur mit dem eines englischen Viertligisten oder „höchstens“ Drittligisten zu vergleichen sei. Die Gründe: Sie seien zu alt und zu schlecht.

Messi und Suárez an der Tabellenspitze

„Bei Suárez sieht es so aus, als ob er in einen Rollstuhl gehört“, meckerte Jordan weiter: „Es ist enttäuschend, Messi dort rumlaufen zu sehen.“ Suárez kämpft seit Monaten gegen anhaltende Knieprobleme und auch Messi ist in den vergangenen Monaten immer wieder ausgefallen. Miami-Trainer Gerardo Martino probiert, die Einsatzzeiten seiner Stars zu dosieren, um noch längere Ausfallzeiten zu verhindern.