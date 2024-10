Messi-Show bei vogelwildem 5-Tore-Spektakel

Das Team aus Florida setzte sich letzten Endes mit 3:2 (2:0) durch und sicherte sich damit den ersten Platz in der Eastern Conference - gleichbedeutend mit dem Gewinn des Supporters’ Shield. Messi bejubelte damit den insgesamt 46. Titel seiner Karriere.

Messi trifft - Busquets hat Glück

Der Argentinier brachte sein Team aus Florida zunächst per Rechtsschuss in Führung (45.), ehe er keine fünf Minuten später traumhaft per direkt verwandeltem Freistoß erhöhte (45.+5).