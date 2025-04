Messi-Knall wird wahrscheinlicher!

Das US-Portal The Athletic berichtet, dass die Gespräche über eine Ausdehnung des Vertrags bereits weit fortgeschritten seien. Lediglich an Details werde noch gefeilt.

Messis WM-Teilnahme noch offen

Nicht nur für Inter Miami selbst, sondern auch für die MLS wäre ein Verbleib Messis im Jahr der WM in den USA ein Statement. Der 37-Jährige spielt seit 2023 in Florida. In 48 Spielen traf er 42 Mal und gab 21 Vorlagen.