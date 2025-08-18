Müller von spezieller MLS-Regel überrascht

SPORT1 18.08.2025 • 12:43 Uhr In der Nacht auf Montag war es so weit: Thomas Müller hat sein Debüt für die Vancouver Whitecaps gefeiert. Danach gibt der ehemalige Bayern-Star ein Geständnis ab.

Bei seinem Debüt für die Vancouver Whitecaps wurde Thomas Müller mit einer speziellen Regel der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) konfrontiert, von der er vorher gar nichts wusste. Das gab der 35-Jährige nach dem Spiel zu.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, war eine Regel. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Bei Jayden Nelson gab es eine kurze Verletzungsunterbrechung, und dann musst du in der MLS zwei Minuten draußenbleiben“, sagte Müller hinterher auf der Pressekonferenz.

Das Regelwerk der MLS schreibt vor, dass ein behandelter Spieler das Feld erst nach Ablauf dieser zwei Minuten wieder betreten darf. „Das war ein bisschen komisch. Aber damit kenne ich mich jetzt aus“, fügte der Weltmeister von 2014 hinzu und witzelte: „Wenn es mal wehtut, brauche ich keine Behandlung.“

Müllers Tor erhielt keine Anerkennung

Müller wurde in der Partie von Vancouver gegen Houston nach rund einer Stunde beim Stand von 1:0 unter dem Jubel der Fans eingewechselt. Auf dem ungewohnten Kunstrasen gab er gleich ein paar Kommandos und traf wenig später mit einem satten Rechtsschuss. Der ehemalige Bayern-Star ließ sich bereits von seinen Mitspielern feiern, blickte dann aber zum Linienrichter, der dem Treffer aufgrund einer Abseitsstellung die Anerkennung verweigerte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im weiteren Verlauf verpassten es die Whitecaps, den zweiten Treffer zu erzielen – und wurden am Ende bitter bestraft: Artur glich für Houston in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand aus. Die Führung für Vancouver hatte Brian White per Foulelfmeter bereits nach sechs Minuten erzielt. So endete Müllers Debüt mit „gemischten Gefühlen“, wie er selbst sagte.