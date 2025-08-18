Thomas Müller trug besonderes Trikot beim MLS-Debüt

Annabella Aulinger 18.08.2025 • 20:58 Uhr Bei seinem Debüt für die Vancouver Whitecaps trägt Thomas Müller nicht dasselbe Trikot wie seine Teamkollegen.

Zum ersten Mal in seiner Karriere lief Thomas Müller in einem anderen Vereinstrikot als dem des FC Bayern München auf. In der Nacht von Sonntag auf Montag absolvierte er im Spiel gegen Houston Dynamo sein Debüt für die Vancouver Whitecaps in der MLS. Dabei trug er ein spezielles Trikot.

Als der Neuzugang in der 61. Minute eingewechselt wurde, konnte man auf diesem einen Unterschied zu den Trikots seiner Teamkollegen sehen. Ein spezielles Debütabzeichen schmückte sein Shirt knapp über der Brust.

Seit 2024 kollaboriert die amerikanische Major League Soccer mit Fanatics Collectibles, einem Anbieter für Sammelkarten und Sammlerstücke. Aus dieser Zusammenarbeit entwickelte sich das Debütabzeichen für neue Spieler der MLS.

Während ihres ersten Spiels in der nordamerikanischen Liga tragen die Debütanten das aufgeklebte Zeichen auf der oberen Hälfte der rechten Brust - egal ob es sich um Nachwuchsspieler oder anderweitige Neuzugänge handelt.

Auch Marco Reus trug das Debütabzeichen

Nach dem Spiel wird der sogenannte „Debut Patch“ vom Trikot entfernt. Hier kommt Fanatics Collectibles ins Spiel: Der Sticker wird auf eine limitierte Sammelkarte geklebt und von dem jeweiligen Spieler unterschrieben.

Müllers Karte wird das Datum seines Debüts sowie ein Bild aus dem Spiel gegen Houston Dynamo enthalten. Per Zufallsprinzip gelangt diese dann in eine MLS Topps Kartenpackung.

Das Basis-Set enthält insgesamt über 200 Karten. Man benötigt also etwas Glück, um Müllers signierte Karte zu erhalten. Anfang Dezember können diese online und im Einzelhandel erworben werden.