US-Experte hinterfragt Müller-Wechsel: "Bin nicht überzeugt"

Jeremias Hunold 08.08.2025 • 21:42 Uhr Thomas Müller zieht es zu den Vancouver Whitecaps – doch nicht alle halten den Transfer für sinnvoll. Ein US-Experte sieht Risiken, auch weil die Whitecaps eine bisher starke Saison spielen.

Der frühere US-Nationalspieler und heutige TV-Experte Taylor Twellman hat Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Wechsels von Thomas Müller vom FC Bayern München zu den Vancouver Whitecaps geäußert. Für ihn passt der Deutsche nicht ideal in das aktuell gut funktionierende System der Kanadier.

„Es ist interessant, denn Vancouver hat von der Spielweise her wohl die beste Saison seit langer Zeit. Diese große Freude, ihnen zuzusehen, kommt, nachdem sie den ganzen Verein eigentlich verkaufen wollten. Und jetzt holt man sich einen großen Namen, den man vorher noch nicht wirklich hatte“, sagte Twellman im Interview mit der MLS.

„Nicht hundertprozentig überzeugt“

Vancouver hatte erst in dieser Woche die Verpflichtung des 34-Jährigen für den Rest der laufenden Saison sowie das Jahr 2026 bekannt gegeben – der erste Star-Transfer der Klubgeschichte.

Der Whitecaps-Kritiker stellte die Frage, ob Müller in das System von Trainer Jesper Sörensen passe. „Ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass Thomas Müller in Vancouver einschlägt, so wie die Mannschaft derzeit spielt. Denn Müller hat hinter den Kulissen ganz offen Fragen zum Spiel auf Kunstrasen gestellt“, berichtete er.

Müller ist der sechste Weltmeister in der MLS

Grundsätzlich befürwortete Twellman den spektakulären Deal jedoch mit Blick auf die Attraktivität der Liga: „Es ist der sechste Weltmeister, der nach dem Wechsel von Lionel Messi ebenfalls in die Major League Soccer kommt. Das ist bemerkenswert. Aber ich bin einfach nicht komplett davon überzeugt, dass er sofort in die Mannschaft passt.“