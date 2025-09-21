MLS: Messi mit besonderer Geste

SPORT1 21.09.2025 • 08:54 Uhr Lionel Messi überragt einmal mehr im Trikot von Inter Miami.

Superstar Lionel Messi hat für Inter Miami in der MLS eine weitere Galavorstellung gezeigt.

Der argentinische Weltmeister bereitete beim 3:2 (1:0)-Sieg über DC United das 1:0 vor, erzielte die anderen beiden Treffer auf Vorlage seiner ehemaligen Barcelona-Teamkollegen Jordi Alba und Sergio Busquets überaus sehenswert selbst (66., 85.) - und überließ seinem Teamkollegen Mateo Silvetti sogar noch einen Elfmeter, den der 19-Jährige jedoch an die Latte setzte (72.).

Messi übernimmt Führung in der Torschützenliste

Mit seinem siebten Doppelpack der Saison und seinem 22. Tor im 22. Spiel übernahm Messi die Führung in der Torschützenliste der MLS.

„Seine Fähigkeit, nicht nur Tore zu schießen, sondern auch Situationen zu erkennen und das Team auf seinen Schultern zu tragen, wenn wir ihn am meisten brauchen: Das ist der Vorteil, ihn zu haben - und heute konnten wir davon profitieren“, sagte Miami-Trainer Javier Mascherano über den achtmaligen Weltfußballer.

Miami kletterte dank des Sieges mit 52 Punkten aus 28 Spielen auf Rang fünf im Osten und hat die Playoffs damit fest vor Augen. Thomas Müller verpasste indes das Rekordspiel der Vancouver Whitecaps.

