MLS: Thomas Müller feiert eigenen Hype und teilt erstaunliche Zahlen

SPORT1 13.09.2025 • 12:01 Uhr Thomas Müller freut sich über einen exzellenten Start in sein Übersee-Abenteuer und gibt Einblick in seine persönlichen Zahlen.

Thomas Müller ist vom eigenen Start in der MLS hellauf begeistert. Wie er selbst bei LinkedIn berichtet, war sein Auftakt mit den Vancouver Whitecaps auch abseits des Platzes ein voller Erfolg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der langjährige Bayern-Star veröffentlichte einige Zahlen zu seinen Social-Media-Aktivitäten. Geradezu euphorisch erklärte er, dass seine Kanäle „teilweise explodiert“ seien.

So habe er bei Instagram „118 Millionen Impressionen“ eingesammelt. Bei TikTok seien es sechs Millionen gewesen, bei YouTube 5,3 Millionen. In Nordamerika habe er so über 100.000 neue Follower gewonnen.

Müller denkt schon an den Titel

Es sei das erklärte Ziel, die Whitecaps noch populärer zu machen. Man wolle „den Menschen in Vancouver das Gefühl geben, dass diese Saison der MLS-Titel möglich ist. Und wenn ich mit meinen Social-Media-Kanälen die Begeisterung der Leute noch erhöhen kann, mache ich das natürlich gerne.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Aktuell befindet sich das neue Müller-Team in der Regular Season in der Western Conference auf Platz drei, „mit zwei Nachholspielen. Da ist was drin in den Playoffs!“