MLS: Thomas Müllers Playoff-Auftakt LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 26.10.2025 • 18:00 Uhr Thomas Müller startet mit den Vancouver Whitecaps in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Playoffs der MLS.

Jetzt wird es ernst für Thomas Müller: Für seine Vancouver Whitecaps geht es zum Auftakt der MLS-Playoffs in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen den FC Dallas (0.30 Uhr) um den ersten Sieg.

Von den vergangenen fünf Partien konnte Vancouver nur zwei gewinnen (bei einer Niederlage und zwei Remis). Das letzte Duell mit Dallas verloren die Whitecaps im Oktober mit 1:2.

Während Vancouver die Hauptrunde punktgleich mit San Diego FC als Zweiter beendete, wurde der FC Dallas nur Siebter. Immerhin konnte Dallas drei der letzten fünf Partien gewinnen.