MLS: Thomas Müllers Playoff-Auftakt LIVE im TV, Stream und Ticker

Jetzt wird es ernst für Thomas Müller: Für seine Vancouver Whitecaps geht es zum Auftakt der MLS-Playoffs in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen den FC Dallas (0.30 Uhr) um den ersten Sieg.
Müllers Playoff-Abenteuer beginnt
Thomas Müller startet mit den Vancouver Whitecaps in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Playoffs der MLS.
Von den vergangenen fünf Partien konnte Vancouver nur zwei gewinnen (bei einer Niederlage und zwei Remis). Das letzte Duell mit Dallas verloren die Whitecaps im Oktober mit 1:2.
Wer überträgt Thomas Müllers Playoff-Auftakt?
- TV: Apple TV+
- Stream: Apple TV+
- Ticker: SPORT1.de
Während Vancouver die Hauptrunde punktgleich mit San Diego FC als Zweiter beendete, wurde der FC Dallas nur Siebter. Immerhin konnte Dallas drei der letzten fünf Partien gewinnen.
Das zweite Duell zwischen Vancouver und Dallas findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der kommenden Woche statt (2. November, 2.30 Uhr).
Gespielt wird im Modus „Best-of-three“. Welches Team zuerst zwei Siege einfährt, qualifiziert sich für die nächste Runde. Im Viertelfinale wartet dann entweder der Los Angeles FC oder der Austin FC.