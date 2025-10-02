Nummer 35! Thomas Müller stellt deutschen Titelrekord auf

Moritz Pleßmann , Philipp Schmidt 02.10.2025 • 06:23 Uhr Thomas Müller gewinnt mit den Vancouver Whitecaps den nächsten Titel. Damit stellt der Deutsche einen neuen Rekord auf.

Da ist der Rekordtitel für Thomas Müller! Mit dem 4:2-Sieg seiner Vancouver Whitecaps im Finale der Canadian Championship gegen den Vancouver FC hat er nun 35 Titel in seiner Karriere gesammelt - kein Deutscher war je erfolgreicher.

Zuvor hatte sich Müller den Rekord mit Toni Kroos (34 Titel) geteilt.

Durch den souveränen Sieg gegen den Letzten der Canadian Premier League qualifizierten sich die Whitecaps zusätzlich für den CONCACAF Champions Cup, das Äquivalent zur europäischen Champions League.

Besondere Tor-Marke für Müller

Müller erlebte neben dem Rekordtitel einen weiteren Meilenstein. Sein Elfmetertor zum zwischenzeitlichen 2:0 (10.) war sein 300. Treffer für Klub und Nationalmannschaft und sein fünfter als Whitecap.

Der 36-Jährige bereitete zusätzlich die Führung durch Ali Ahmed (5.) vor und war auch an der Entstehung des Elfmeters maßgeblich beteiligt.

Nach 79 Minuten wurde der Publikumsliebling unter Applaus ausgewechselt. Für ihn kam der lange verletzte etatmäßige Kapitän Ryan Gauld ins Spiel, der seit März mit einer Knieverletzung ausfiel und die Binde übernahm. Der Schotte feierte ein Traumcomeback und traf wenige Minuten nach seiner Einwechslung zum 4:1 (83.).