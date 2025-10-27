Thomas Müller sorgt für Ekstase!

Julius Schamburg 27.10.2025 • 03:46 Uhr Thomas Müller fährt mit den Vancouver Whitecaps in den Playoffs der MLS den ersten Sieg ein. Der Ex-Bayern-Star trifft schon wieder und begeistert die Fans. SPORT1 hat alles im Liveticker begleitet.

Ekstase in Vancouver: „Müller”, „Müller”, hallte es in der 60. Minute durch das Stadion. Der ehemalige Profi des FC Bayern hat mit den Vancouver Whitecaps in der MLS den ersten Playoff-Sieg eingefahren und dabei die Fans verzückt.

Gegen den FC Dallas gewannen die Whitecaps schlussendlich mit 3:0 (1:0) und Thomas Müller war wieder einmal entscheidend beteiligt. Mit seinem eiskalt verwandelten Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0 (60.) reihte er sich zum fünften Mal in Folge in die Torschützenliste ein.

MLS: Müller von den Fans abgefeiert

Auch sonst war der Deutsche Dreh- und Angelpunkt seiner Mannschaft, überall auf dem Platz zu finden, strahlte immer wieder Torgefahr aus und krönte seine Leistung schließlich mit einem Tor. Nur sein Fallrückzieher landete nicht im Netz - Beifall von den Rängen gab es für die Aktion dennoch.

In der 86. Minute wurde Müller dann unter tosendem Applaus ausgewechselt. Bereits vor seiner Auswechslung waren „Müller“-Sprechchöre im Stadion zu hören. Für die letzten Minuten kam Jayden Nelson ins Spiel.

„Wir haben das Spiel von Anfang an kontrolliert. Genau das war unser Plan. Wir hatten ein fantastisches Publikum hier im BC Place”, freute sich Müller nach dem Abpfiff bei Apple TV+: „Es war eine starke Leistung – aber das war nur der erste Teil. Wir haben einen Sieg auf dem Konto und jetzt brauchen wir einen zweiten. Es liegt noch ein langer Weg vor uns."

Bayern-Legende Müller: „Ich verrate keine Geheimnisse mehr“

Auf das Erfolgsrezept der Whitecaps angesprochen erwiderte Müller noch: „Jetzt bin ich wieder ein Spieler und verrate keine Geheimnisse. Aber es ist auch kein wirkliches Geheimnis – man sieht es, wenn man sich das Spiel noch einmal anschaut. Wir fühlen uns als Gruppe und als Verein sehr wohl. Die Verbindung zu den Fans wächst immer weiter. Wir sind bereit für mehr, und ich möchte weiterhin Spaß mit diesen Jungs haben.“

Die weiteren Treffer für Vancouver erzielten Daniel Rios (44.) und der eingewechselte Kenji Giovanni Cabrera Nakamura (83.).

Zum Spieler des Spiels wurde Aktivposten Emmanuel Sabbi gewählt. Der Rechtsaußen war ein echter Wirbelwind und harmonierte immer wieder gut mit Müller. Zwar blieb Sabbi eine direkte Torbeteiligung verwehrt, er holte jedoch den Elfmeter heraus, den Müller eiskalt verwandelte.

Playoffs: Titelmission erfolgreich gestartet

Müller und den Whitecaps fehlt noch ein Sieg um in das Viertelfinale der Playoffs einzuziehen. Das nächste Duell mit Dallas in der Best-of-three-Serie findet am 2. November statt (2.30 Uhr MESZ).

SPORT1 hat Müllers gelungenen Playoff-Auftakt im Liveticker begleitet. Alles rund um Müller und dessen Show zum Nachlesen:

+++ Vancouver - Dallas 3:0 (ENDE) +++

Das Spiel ist aus! Thomas Müller fährt mit Vancouver den ersten Playoff-Sieg ein. Seine Mannschaft behält gegen Dallas mit einem 3:0 (1:0) die Oberhand. Eine dominante Vorstellung der Whitecaps, noch ein Sieg fehlt bis zum Viertelfinale.

Unmittelbar nach Abpfiff gibt es ein Feuerwerk und die Fans im BC Place Stadium jubeln ausgelassen.

Müller bot eine starke Vorstellung, traf vom Elfmeterpunkt und durfte kurz vor Schluss verfrüht Feierabend machen. Ein makelloser Auftritt des Routiniers. Wäre der Fallrückzieher im Netz gelandet, wäre das die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen.

+++ Vancouver - Dallas 3:0 (90. Minute) +++

Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit. Vancouver lässt weiter nichts anbrennen, die Gäste aus Dallas strahlen kaum Torgefahr aus und sind nur selten in der Hälfte des Gegners zu finden.

+++ Vancouver - Dallas 3:0 (86. Minute) +++

Feierabend für Thomas Müller! Unter tosendem Applaus wird Müller ausgewechselt, das Spiel dürfte längst entschieden sein.

Für ihn kommt Jayden Nelson in die Partie, während die Fans ein weiteres Mal Beifall klatschen, als Publikumsliebling Müller den Rasen verlässt.

+++ Vancouver - Dallas 3:0 (83. Minute) +++

TOR! 3:0 für Vancouver. Dem ersten Playoff-Sieg steht nichts mehr im Wege. Der eingewechselte Peruaner Kenji Giovanni Cabrera Nakamura grätscht den Ball nach Hereingabe von Youngster Rayan Elloumi (ebenfalls eingewechselt) über die Linie. Damit dürfte das Spiel entschieden sein.

+++ Vancouver - Dallas 2:0 (82. Minute) +++

Und schon wieder wird Müller gefährlich. Der Spielmacher zieht von der linken Seite nach innen und schließt kurz vor der Strafraumkante ab, sein Schuss segelt allerdings über das Tor.

+++ Vancouver - Dallas 2:0 (81. Minute) +++

Das Spiel plätschert jetzt so ein wenig vor sich hin. Vancouver behält weiter die Kontrolle. Auch die Whitecaps haben mittlerweile die ersten Wechsel vorgenommen - Müller steht aber weiter auf dem Feld.

+++ Vancouver - Dallas 2:0 (63. Minute) +++

Müller ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Whitecaps. Der 36-Jährige flankt gefühlvoll in den Sechzehner, Ahmeds Volleyabnahme segelt aber über das Tor.

+++ Vancouver - Dallas 2:0 (60. Minute) +++

TOR! 2:0 für die Whitecaps - Thomas Müller verwandelt den Strafstoß eiskalt. Der Deutsche knallt den Ball ins linke obere Eck, Collodi im Tor von Dallas ist chancenlos.

Müllers Elfmeter-Tor wird im Stadion lauthals bejubelt. Der Stadionsprecher ruft mehrere Male den Vornamen des ehemaligen Bayern-Stars und die Fans grölen „Müller“ hinterher. Ekstase in Vancouver.

Damit setzt sich Müllers unglaubliche Serie fort. Der Deutsche konnte nun in fünf aufeinanderfolgenden Pflichtspielen ein Tor für Vancouver erzielen. Die Whitecaps sind auf dem besten Weg zum ersten Playoff-Sieg. Entscheidend beteiligt: Thomas Müller.

+++ Vancouver - Dallas 1:0 (58. Minute) +++

Elfmeter für Vancouver! Sabbi wird im Strafraum der Gäste elfmeterwürdig gefoult und Schiedsrichter Victor Rivas zeigt auf den Punkt. Thomas Müller schnappt sich den Ball - wer sonst!

+++ Vancouver - Dallas 1:0 (56. Minute) +++

Es geht weiter wie schon in Hälfte eins. Vancouver dominiert das Spiel und wird immer wieder vor dem Tor der Gäste gefährlich. Müller wirbelt weiter und ist jetzt vermehrt auf der rechten Seite zu finden.

+++ Vancouver - Dallas 1:0 (46. Minute) +++

Dallas hat in der Halbzeit zweimal gewechselt. Lalas Abubakar und Logan Farrington sind hereingekommen, Kaick und Samuel Sarver haben das Feld verlassen. Die Whitecaps um Müller gehen unverändert in die zweite Halbzeit.

+++ Vancouver - Dallas 1:0 (Halbzeit) +++

Pause in Vancouver. Nach zweieinhalb Minuten Nachspielzeit ertönt der Pfiff von Schiedsrichter Victor Rivas. Kurz vor der Halbzeit belohnten sich die Whitecaps und gingen durch Rios mit 1:0 in Führung.

Müller trieb das Spiel immer wieder durch das Mittelfeld an und war nahezu überall auf dem Platz zu finden, eine gewohnt engagierte Leistung des Routiniers.

Auffälligster Akteur der Gastgeber war in der ersten Hälfte allerdings Rechtsaußen Sabbi. Alles in allem ein sehr dominanter Auftritt von Vancouver. 1,69 xGoals führten zur hochverdienten Führung. Dallas kam im ersten Durchgang auf einen Wert von 0,38 xGoals.

+++ Vancouver - Dallas 1:0 (44. Minute) +++

TOR! Endlich darf Müller jubeln. Seit seinem spektakulären Fallrückzieher ist schon fast eine Viertelstunde vergangen, aber diesmal sind es seine Teamkollegen, die im Rampenlicht stehen.

Ahmed flankt in den Sechzehner, wo Mittelstürmer Rios emporsteigt und zum 1:0 einköpft. Müller und seine Teamkollegen jubeln ekstatisch über die mehr als verdiente Führung.

+++ Vancouver - Dallas 0:0 (36. Minute) +++

Müller leitet die nächste große Chance ein. Der 36-Jährige treibt den Ball durchs Mittelfeld und steckt zu Ahmed durch, der aber am Torwart scheitert.

Kaum zu glauben, dass es noch 0:0 steht, aber Collodi hält im Kasten von Dallas dicht.

+++ Vancouver - Dallas 0:0 (31. Minute) +++

Nächster Angriff von Vancouver: Ein Schuss von Ahmed wird geblockt und der Ball landet bei Müller. Der Deutsche fackelt nicht lange, nimmt den Ball direkt aus der Luft und schießt ihn mit einem Fallrückzieher aufs Tor.

Schöner Versuch, aber dem Ball fehlt die Geschwindigkeit und Collodi kann auch diesen Schuss parieren. Sehenswert war die Aktion von Müller aber allemal - von den Rängen gibt es Szenenapplaus.

+++ Vancouver - Dallas 0:0 (29. Minute) +++

Müller ist umtriebig, immer anspielbar und überall auf dem Platz zu finden. Die Dominanz der Whitecaps hält an und vor dem Tor von Dallas wird es immer wieder gefährlich.

In der 29. Minute taucht der extrem auffällige Sabbi erneut vor Dallas-Torwart Collodi auf, wird aber wieder entscheidend gestört.

+++ Vancouver - Dallas 0:0 (18. Minute) +++

Vancouver wird immer stärker - die Führung liegt in der Luft! Müllers Teamkollege Sabbi tankt sich durch (16.), wird aber in letzter Sekunde noch entscheidend am Abschluss gehindert.

Zwei Minuten später vergibt der Rechtsaußen eine weitere aussichtsreiche Gelegenheit (18.).

+++ Vancouver - Dallas 0:0 (7. Minute) +++

Vancouver drückt aufs Gaspedal. Diesmal leitet Müller den Angriff mit einem Lauf durch die Mitte ein. Sein Pass findet aber keinen Abnehmer.

In diesem Spiel muss ein Sieger her: Steht es nach der regulären Spielzeit Unentschieden, geht es direkt ins Elfmeterschießen. In der Anfangsphase wird schnell deutlich, dass es die Whitecaps nicht darauf ankommen lassen wollen.

+++ Vancouver - Dallas 0:0 (2. Minute) +++

Starker Beginn von den Whitecaps! Ahmed tankt sich auf der linken Außenbahn durch und spielt einen Pass in den Rückraum auf den hereinlaufenden Müller. Der Deutsche fackelt nicht lange und zieht direkt ab - sein Schuss wird aber abgeblockt.

+++ Jetzt geht‘s los! +++

Der Anpfiff ist ertönt. Die Stimmung im BC Place Stadium kann sich sehen lassen. Der Stadionsprecher heizt die Fans nochmal ein. Müllers Playoff-Abenteuer kann nun endlich beginnen.

+++ Müller in der Startelf +++

Wie schon zu erwarten war, steht Müller in der Startelf. Der 36-Jährige startet auf der Zehnerposition, im Sturm darf der Mexikaner Daniel Rios ran.

Vancouver: Takaoka - Ocampo, Halbouni, Priso-Mbongue, Johnson - Cubas, Berhalter - Sabbi, Müller, Ahmed - Rios

Dallas: Collodi - Moore, Ibeagha, Urhoghide, Kamungo - Kaick, Ramiro - Julio Santos, Cappis, Sarver - Musa

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

+++ Müller in der Arena angekommen +++

Etwa eine Stunde vor Anpfiff postete der Verein ein kurzes Video auf X. Dort waren einige Fans und die Ankunft einzelner Spieler zu sehen - darunter auch Müller.

Gewohnt lässig lächelte der ehemalige Star des FC Bayern in die Kamera und nickte kurz mit dem Kopf.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

+++ Der Modus in der MLS +++

Während Vancouver die Hauptrunde punktgleich mit San Diego FC als Zweiter beendete, wurde der FC Dallas nur Siebter. Immerhin konnte Dallas drei der letzten fünf Partien gewinnen.

Gespielt wird im Modus „Best-of-three“. Welches Team zuerst zwei Siege einfährt, qualifiziert sich für die nächste Runde. In diesen Spielen gibt es bei einem Unentschieden nach 90 Minuten keine Verlängerung, sondern es geht sofort ins Elfmeterschießen, um einen Sieger zu ermitteln.