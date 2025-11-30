MLS: Müller und Vancouver im Finale gegen Messi

SID 30.11.2025 • 07:11 Uhr Der frühere Nationalspieler darf in seiner ersten Saison mit den Whitecaps weiter vom Titel träumen.

Thomas Müller greift in seiner ersten Saison mit den Vancouver Whitecaps nach dem Titel in der Major League Soccer (MLS). Der Fußball-Weltmeister von 2014 gewann mit dem kanadischen Team das Halbfinale beim San Diego FC mit 3:1 (3:0). Im Duell um den ersten MLS-Triumph in der Geschichte des Klubs geht es für die Whitecaps nun am Samstag (20.30 Uhr) in Florida gegen Superstar Lionel Messi und Inter Miami.

Brian White (8.) brachte die Gäste im Finale der Western Conference früh in Führung. Ein kurioses Eigentor durch San-Diego-Torwart Pablo Sisniega (11.) sorgte schnell für das 2:0, bevor White (45.+2) noch vor der Pause seinen zweiten Treffer des Abends nachlegte.

In Halbzeit zwei verkürzte der mexikanische Nationalspieler Hirving Lozano (60.) für das Heimteam, bevor Unglücksrabe Sisniega in der Schlussphase nach einem Foul außerhalb des Strafraums die Rote Karte sah (79.). “Noch ein Schritt”, schrieb Müller, der erst Anfang August nach Vancouver gewechselt war, nach dem Erfolg bei Instagram.

Auch Inter Miami zog souverän in das Endspiel ein. Tadeo Allende mit einem Dreierpack (14./23./89.), Mateo Silvetti nach Vorarbeit von Messi (67.) und Telasco Segovia (83.) erzielten die Tore für die Mannschaft von Trainer Javier Mascherano, der seinen Superstar im Anschluss an die Begegnung in den höchsten Tönen lobte.