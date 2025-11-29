MLS-Playoffs mit Thomas Müller live: San Diego - Vancouver Whitecaps im TV, Stream & Ticker

SPORT1 29.11.2025 • 18:00 Uhr Thomas Müller will mit den Vancouver Whitecaps in das Finale der MLS einziehen.

Thomas Müller ist nur noch einen Sieg vom MLS-Finale entfernt. Im Endspiel der Western Conference trifft der langjährige Superstar des FC Bayern mit den Vancouver Whitecaps auf den San Diego FC.

Die Partie steigt um 3 Uhr deutscher Zeit - bei einem Erfolg könnte es zu einem Titel-Showdown mit Lionel Messis Inter Miami kommen. Das Team des Argentiniers trifft drei Stunden vorher auf New York City FC.

So können Sie San Diego - Vancouver live verfolgen

TV: -

- Livestream: Apple TV

Apple TV Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Müller und Co. hatten sich in einem dramatischen Spiel gegen den Los Angeles FC für das Conference-Finale qualifiziert.

Nun soll der nächste Schritt her. Diesmal müssen die Whitecaps allerdings auswärts ran. Wie der San Diego FC hatten die Kanadier nach dem Ende der Hauptrunde 63 Punkte auf dem Konto, doch San Diego hatte einen Sieg mehr erzielt - und darf daher vor heimischem Publikum antreten.