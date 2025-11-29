Newsticker
MLS-Playoffs mit Thomas Müller live: San Diego - Vancouver Whitecaps im TV, Stream & Ticker

Müllers Endspiel um das MLS-Finale

Thomas Müller will mit den Vancouver Whitecaps in das Finale der MLS einziehen.
Mit den Playoffs spielt Thomas Müller nun in einem anderen System als in Europa. Die Bayern-Legende scheint damit aber noch nicht ganz warm geworden zu sein.
SPORT1
Thomas Müller ist nur noch einen Sieg vom MLS-Finale entfernt. Im Endspiel der Western Conference trifft der langjährige Superstar des FC Bayern mit den Vancouver Whitecaps auf den San Diego FC.

Die Partie steigt um 3 Uhr deutscher Zeit - bei einem Erfolg könnte es zu einem Titel-Showdown mit Lionel Messis Inter Miami kommen. Das Team des Argentiniers trifft drei Stunden vorher auf New York City FC.

So können Sie San Diego - Vancouver live verfolgen

Müller und Co. hatten sich in einem dramatischen Spiel gegen den Los Angeles FC für das Conference-Finale qualifiziert.

Nun soll der nächste Schritt her. Diesmal müssen die Whitecaps allerdings auswärts ran. Wie der San Diego FC hatten die Kanadier nach dem Ende der Hauptrunde 63 Punkte auf dem Konto, doch San Diego hatte einen Sieg mehr erzielt - und darf daher vor heimischem Publikum antreten.

Was Müller für die Whitecaps ist, ist Anders Dreyer für San Diego. Dieser kam im Januar zum Team aus Kalifornien und lieferte seitdem 19 Tore und 19 Assists. Müller steht nach elf Spielen bei neun Toren und vier Vorlagen.

