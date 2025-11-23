Verlängerung, Unterzahl, Elfer-Krimi: Thomas Müller jubelt in MLS-Playoffs

SPORT1 23.11.2025 • 07:13 Uhr Verlängerung, doppelte Unterzahl und Elfer-Drama: Thomas Müller erlebt mit den Vancouver Whitecaps in den MLS-Playoffs eine mehr als nur besondere Partie.

Darf sich Thomas Müller bald über seinen 36. Titel freuen? Die Bayern-Legende steht mit seinen Vancouver Whitecaps im Halbfinale der Playoffs in der Major League Soccer.

Die Partie gegen den Los Angeles FC war dabei aber alles andere als gewöhnlich, so stand der 6:5-Sieg erst nach einem dramatischen Elfmeterschießen fest.

Was man da gerade zu sehen bekommen habe, wurde Müller nach der Partie gefragt: „Die brutale Schönheit unseres Spiels“, antwortete Müller und schüttelte mehrfach mit dem Kopf.

Müller mit Gelb nach taktischem Foul

„Ich bin so stolz auf die Gruppe. Wir haben gelitten“, erklärte der langjährige Bundesliga-Star weiter. Zum Abschluss meinte er nur noch: „War hatten in der Verlängerung auf jeden Fall Glück. Es ist unglaublich, dass wir es geschafft haben, für uns und für die Fans. Aber ich bin auch ein bisschen leer und müde.“

53.000 Fans im ausverkauften BC Place in Vancouver sahen zunächst eine starke Leistung der Gastgeber. Die Whitecaps erspielten sich Chancen und stellten noch vor der Pause die Weichen auf Sieg.

In der 39. Minute tauchte Emmanuel Sabbi nach einem langen Ball vor L.A.-Keeper Lloris auf und hob den Ball über den Weltmeister von 2018 in das Tor.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte klingelte es dann erneut. Nach einer Ecke kam zunächst Thomas Müller zum Kopfball. Während Lloris diesen noch abwehren konnte, staubte Laborda den Abpraller zum 2:0 für die Whitecaps ab. Kurz zuvor hatte sich Müller für ein taktisches Foul Gelb abgeholt.

Doch nach der Pause drehte sich das Spiel. Ex-Bundesliga-Star Heung-min Son traf in der 60. Minute, in der Folge machten die Gäste weiter Druck.

Vancouver in doppelter Unterzahl

Hektisch wurde es dann vor allem in der Nachspielzeit. Erst flog Vancouvers Abwehrchef Tristan Blackmon mit Gelb-Rot vom Feld, dann sorgte Son mit einem Schuss von der Sechzehnerkante für den 2:2-Ausgleich.

„Ein unglaublicher Freistoß, ehrlich gesagt“, befand Müller. Son sei „ein verdammt guter Spieler.“

Und es wurde noch dramatischer. In der zweiten Hälfte der Verlängerung musste Belal Halbouni, seines Zeichens Verteidiger der Whitecaps, verletzt vom Feld. Weil die Hausherren das Wechselkontingent zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeschöpft hatten, ging es für Vancouver mit nur noch neun Mann weiter.

In den darauffolgenden Minuten schwamm das Team bedrohlich, binnen zehn Sekunden traf L.A. dreimal Aluminium.

Whitecaps erstmals im Halbfinale

Doch die Whitecaps, bei denen Müller zu Beginn der Verlängerung ausgewechselt wurde und in der Folge in coachender Funktion von der Seitenlinie agierte, retteten sich ins Elfmeterschießen.

Dort schoss dann ausgerechnet Doppeltorschütze Son an den Pfosten, Teamkollege Delgado lupfte über das Tor. Weil bei den Whitecaps mit Édier Ocampo nur ein Profi verschoss, zog das Team in das Halbfinale der MLS-Playoffs ein - zum ersten Mal in der Geschichte des Klubs.