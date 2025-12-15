Ex-Gladbacher Bradley wird Schwarz-Nachfolger in New York

SID 15.12.2025 • 19:41 Uhr Zur Saison 2026 übernimmt der frühere Gladbach-Profi Michael Bradley das Cheftraineramt bei den New York Red Bulls. Damit folgt er auf Sandro Schwarz.

Michael Bradley folgt bei den New York Red Bulls auf den entlassenen Trainer Sandro Schwarz. Der frühere Spieler von Borussia Mönchengladbach übernimmt zur Saison 2026 die erste Mannschaft des Fußball-Klubs aus der Major League Soccer. Das teilte der US-amerikanische Erstligist am Montag mit.

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, Cheftrainer des Vereins zu sein, bei dem ich meine Profikarriere begonnen habe – und das in dem Bundesstaat, den ich mein Zuhause nenne“, sagte der mittlerweile 38-Jährige in der Klubmitteilung.

MLS: Bradley folgt auf Schwarz

Bradley ist damit Nachfolger des früheren Mainzer Bundesligatrainers Schwarz. Der Deutsche, der mit New York dieses Jahr die Play-offs verpasste, war von Dezember 2023 bis Ende Oktober Cheftrainer des RB-Klubs.