MLS: Müller bleibt in Vancouver

SID 09.12.2025 • 00:06 Uhr Seinen Verbleib hatte der 36-Jährige zuletzt bereits angekündigt.

Gute Neuigkeiten nach der Finalniederlage: Thomas Müller läuft wie erwartet auch im kommenden Jahr für die Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS) auf. Der kanadische Klub gab am Montagabend ein Roster-Update mit den Personalplanungen für 2026 bekannt. Darin befand sich unter anderem auch Müller (36), der ursprünglich bei seinem Wechsel nur bis Ende 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben hatte.

"Ich bin schon sehr gespannt auf das, was nächstes Jahr kommt. Ich bin sehr glücklich, Teil dieses Erfolgs zu sein - und unser Erfolg ist noch nicht vorbei. Unsere Reise ist noch nicht zu Ende", hatte Müller zuletzt bereits bei Instagram seinen Verbleib angekündigt.

"Wir bauen dieses Team über mehrere Jahre hinweg auf, und die meisten unserer Spieler werden 2026 zurückkehren, um auf dem starken Fundament aufzubauen, das wir geschaffen haben", erklärte Sportdirektor Axel Schuster: "Obwohl unsere rekordverdächtige Saison gerade erst zu Ende gegangen ist, laufen die Vorbereitungen für 2026 bereits seit Monaten, und wir sind bereit, im Januar durchzustarten."