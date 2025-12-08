Newsticker
Schwangerschaft erfunden: Haftstrafe für Sons Erpresserin

Haftstrafe für Sons Erpresserin

Eine Frau behauptet, vom südkoreanischen Fußballstar Heung-min Son schwanger zu sein. Nun muss sie in Haft.
Heung-min Son kann aufatmen
Heung-min Son kann aufatmen
© AFP/SID/JUNG YEON-JE
SID
Eine Frau behauptet, vom südkoreanischen Fußballstar Heung-min Son schwanger zu sein. Nun muss sie in Haft.

Aufatmen bei Heung-min Son: Die Frau, die den südkoreanischen Fußballstar mit einer erfundenen Schwangerschaft erpresst hatte, ist zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das berichtete Yonhap News TV. Ihr Komplize muss zwei Jahre in Haft.

Die Frau soll dem damaligen Kapitän der Tottenham Hotspurs, mittlerweile in Diensten des Los Angeles FC, im Juni vergangenen Jahres mitgeteilt haben, von ihm schwanger zu sein und Schweigegeld in Höhe von umgerechnet rund 170.000 Euro gefordert haben.

Son erstattet Anzeige nach Erpressung

Medienberichten zufolge soll sie das Geld anschließend für Luxusartikel ausgegeben haben. In diesem Jahr versuchte sie es mit ihrem Komplizen erneut, Son zeigte das Duo daraufhin an.

Im vergangenen Monat war Son bei einer nichtöffentlichen Verhandlung als Zeuge aufgetreten. Die Frau und der Mittäter befinden sich seit Mai in Haft.

