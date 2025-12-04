Thomas Müller: "Das wichtigste Spiel in meinem Leben"

Curdt Blumenthal 04.12.2025 • 20:52 Uhr Thomas Müller träumt von seinem ersten MLS-Titel mit den Vancouver Whitecaps. Vor dem Finale wählt der ehemalige Bayern-Profi deutliche Worte.

Thomas Müller blickt mit vollem Fokus auf das MLS-Finale gegen Inter Miami (Samstag ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker).

„Jetzt gerade ist das Finale für mich das wichtigste Spiel in meinem Leben. Weil es das einzige ist, über das wir heute sprechen“, sagte der 36-Jährige am Donnerstag auf einer Pressekonferenz der Vancouver Whitecaps mit einem Lächeln auf den Lippen.

Danach witzelte er mit den anwesenden Journalisten: „Das ist eine gute Schlagzeile, oder? Boom!“

Müller: „Ein perfektes Finale“

Müller war im vergangenen August ablösefrei vom FC Bayern zu den Whitecaps gewechselt. Dort erzielte er in zwölf Pflichtspielen neun Tore und gab vier Vorlagen.

Die Whitecaps qualifizierten sich am Sonntag mit einem 3:1-Sieg gegen den San Diego FC für das Finale. Dort wartet mit Inter Miami allerdings ein ganz anderes Kaliber auf die Kanadier - besonders wegen des Superstars Lionel Messi.

„Dieses Spiel ist großartig. Es geht um zwei Teams mit einem sehr attraktiven Spielstil. Meiner Meinung nach ein perfektes Finale“, sagte Müller, der 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft über Messis Argentinien triumphiert hatte.