Thomas Müller: "Die dachten einfach, ich würde verdammt gut antizipieren"

Benedikt Lohr 17.12.2025 • 19:05 Uhr Thomas Müller spricht über seine Vorbereitung auf die Saison bei den Vancouver Whitecaps und die Anpassung an die veränderten Bedingungen in der MLS.

Thomas Müller hat sich vor seinem ersten Training bei den Vancouver Whitecaps intensiv auf seinen Start in der MLS vorbereitet und sich genau angeschaut, wie seine neuen Teamkollegen in der Offensive spielen.

Im Interview mit 11Freunde erklärte Müller, der seit Anfang August bei den Kanadiern spielt: „Natürlich habe ich mich über den Verein und meine Mitspieler informiert, bin vorab auch tiefer in fußballerische Detailarbeit eingestiegen. Bereits im August habe ich zum Beispiel das Analyse-Team der Bayern herangezogen, und die haben mir ein paar Infos zu meinen wichtigsten Offensiv-Mitspielern zusammengestellt.“

So wusste er schon vor dem ersten Training: „Wo wollen sie den Ball hinhaben“, will ein Stürmer „die Kugel in den Fuß oder in den Raum“ und „wo macht der Flügelspieler Fehler, wo fühlt er sich wohl“. Müller scherzte: „Ich wollte nicht ganz nackt ins erste Training gehen.“