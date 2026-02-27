Newsticker
Messi-Show gerät völlig außer Kontrolle! Fans ringen Weltstar zu Boden

Messi-Show gerät außer Kontrolle

Drei Tage lang versetzte Lionel Messi Indien in den Ausnahmezustand. Zum Abschluss seiner Reise bedankte sich der Superstar für die "verrückte" Liebe und kündigte an, für ein Match zurückzukehren.
Curdt Blumenthal
Für Inter Miami endet die Saisonvorbereitung im kompletten Chaos. Lionel Messi muss während eines Spiels Autogramme geben und wird von völlig euphorisierten Fans zu Boden gerungen.

Inter Miamis Saisonvorbereitung hat in Puerto Rico ein skurriles Ende gefunden.

Die MLS-Mannschaft rund um Lionel Messi spielte am Donnerstagabend zum Abschluss ihrer „Champions Tour“ gegen den ecuadorianischen Erstligisten Independiente del Valle.

Der 2:1-Erfolg von Miami geriet dabei allerdings schnell in den Hintergrund.

Teams laufen in selber Trikotfarbe auf

Abstimmungsschwierigkeiten hatten scheinbar dazu geführt, dass beide Teams mit schwarzen Trikots aufliefen.

Auch der um eine Stunde nach hinten verschobene Spielbeginn brachte keine Lösung herbei.

In der 88. Spielminute folgte dann der Tiefpunkt der Partie: Einigen Fans gelang es, auf das Spielfeld zu laufen.

Ihr klares Ziel: Der direkte Kontakt zu Weltstar Messi, welcher zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt worden war.

Fans ringen Messi zu Boden

Es folgten skurrile Bilder: Messi setzte seine Unterschrift noch während des Spiels auf den Trikotrücken des Flitzers.

Ein anderer Fan stürzte sich im Anschluss überschwänglich auf den 38-Jährigen und rang ihn dabei unabsichtlich zu Boden.

Am Ende mussten sogar Bodyguards den Stürmer von Inter Miami vor weiteren euphorischen Fans auf dem Spielfeld abschirmen.

Bereits im vergangenen Dezember hatten Messi und Inter Miami mit einem Auftritt für chaotische Szenen in Indien gesorgt.

