Inter Miami benennt Tribüne nach Messi

SID 27.03.2026 • 18:52 Uhr Nach Lionel Messi ist bereits eine Tribüne bei den Newell's Old Boys benannt. Nun folgt der "Leo Messi stand".

Der US-Klub Inter Miami hat eine Tribüne seines künftigen Stadions nach dem argentinischen Fußball-Weltmeister Lionel Messi benannt. „Normalerweise blicken solche Ehrungen in die Vergangenheit. Diese hier ist anders. Diese hier entspringt der Gegenwart“, teilte Miami mit. Der 38 Jahre alte Messi spielt seit 2023 für das MLS-Team aus Florida, mit 82 Treffern ist er Inters Rekordtorschütze.

Miami bestreitet sein erstes Spiel im 26.700 Fans fassenden Nu Stadium am 4. April gegen den FC Austin. „Jemanden zu ehren bedeutet nicht immer, ein Kapitel abzuschließen. Manchmal geht es darum zu begreifen, dass man etwas Einzigartiges miterlebt“, hieß es in der Mitteilung weiter.