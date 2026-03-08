Mega-Gehalt von Lionel Messi ausgeplaudert!

Daniel Höhn 08.03.2026 • 11:16 Uhr Lionel Messi verdient Inter Miami etliche Millionen, obwohl sein Grundgehalt vergleichsweise gering ist.

Der Besitzer des MLS-Klubs Inter Miami, Jorge Mas, hat in einem Interview verraten, wie viel Superstar Lionel Messi verdient.

„Der Grund, warum ich Sponsoren brauche und warum diese Weltklasse sein müssen, ist, dass Spieler teuer sind”, sagte Mas bei Bloomberg. „Ich bezahle Messi – jeder Cent ist es wert –, aber es sind 70 bis 80 Millionen Dollar pro Jahr. Für alles zusammen.”

Messi: Zwölf Millionen Dollar Grundgehalt

Messi erhält laut Gehaltsveröffentlichung der MLS Players‘ Association ein Grundgehalt von zwölf Millionen Dollar. Die garantierte Vergütung – inklusive Boni – liegt bei 20,45 Millionen Dollar.

Damit war Messi in der vergangenen Saison der bestbezahlte Profi in der MLS – vor Son Heung-min von LAFC (11,15 Millionen Dollar) und Teamkollege Sergio Busquets (8,75).

Darüber hinaus hat Messi wohl noch einen Vertrag unterzeichnet, der ihm einen Anteil am Klub sicherte. Diese Vereinbarung wurde zwar nie bestätigt, doch laut Mas beläuft sich der Wert von Messis Anteilen auf mindestens 60 Millionen Dollar pro Jahr.