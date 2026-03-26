MLS-Mythos wackelt: "Thomas Müller sicherlich anderer Meinung"

Niklas Senger 26.03.2026 • 08:26 Uhr Ist die MLS nur ein letzter Halt vor dem Karriereende für die Weltstars des Fußballs? Der ehemalige Bundesliga-Profi Steven Cherundolo lehnt diese Einschätzung ab - auch mit Blick auf Thomas Müller.

Die MLS als „Rentnerliga“? Es ist ein Vorwurf, den sich die nordamerikanische Fußballliga bereits seit einigen Jahrzehnten anhören muss.

Nach einer bereits jetzt legendären Zeit beim FC Bayern ging im August 2025 auch Thomas Müller den Schritt in die MLS, um im fortgeschrittenen Fußballeralter noch einmal eine neue Herausforderung zu suchen.

Damit folgte er prominenten Vorgängern aus Europa wie Lionel Messi und Luis Suárez oder zu ihrer Zeit Zlatan Ibrahimovic, David Beckham und Lothar Matthäus.

Laut dem ehemaligen Bundesliga-Profi Steven Cherundolo hat sich die MLS jedoch längst weiterentwickelt. „Wer die MLS als Rentnerliga bezeichnet, ist wenig informiert. Das Durchschnittsalter ist niedriger als in der Bundesliga„, erklärte der ehemalige Trainer des Los Angeles FC im Interview mit t-online.

MLS: „Die Liga ist für junge Profis optimal“

„Ich kann diesen Leuten nur empfehlen, sich die Partien anzuschauen und mit Spielern der Liga zu sprechen“, führte Cherundolo aus und meinte: „Thomas Müller ist da sicherlich anderer Meinung, Olivier Giroud und Hugo Lloris ebenfalls.“

Die Liga werde heute enorm durch die Athletik der Spieler und das Umschaltspiel geprägt. Zwar könne man weiterhin durch die große Erfahrung profitieren, „aber laufen muss man trotzdem“.

Darüber hinaus stimmte Cherundolo auch der Einschätzung des ehemaligen Bayern-Talents Timothy Tillman zu, dass das Format der Liga besonders für junge Spieler interessant sei.