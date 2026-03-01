MLS: Timo Werner feiert Traum-Debüt in den USA

Daniel Höhn 01.03.2026 • 09:44 Uhr Timo Werner durfte bei seinem ersten Einsatz in den USA gleich jubeln. Bei seinem Debüt für die San Jose Earthquakes gelingt ihm eine Vorlage.

Timo Werner hat mit seinem neuen Klub, den San Jose Earthquakes, einen Traumstart in den USA hingelegt. Bei seinem Debüt für den MLS-Klub gab es am Sonntagmorgen deutscher Zeit einen 2:0-Sieg.

Nach einer guten Stunde wurde der ehemalige Leipziger eingewechselt. 18 Minuten später legte Werner das Tor zum Endstand auf, das Ousseni Bouda erzielte. Zuvor hatte Preston Judd zur Führung getroffen. Mit „It’s Timo Time“ hatten die Earthquakes Werner via Instagram angekündigt.

Werner: „Ein sehr aufregendes Spiel“

Auch, wenn ihm noch kein Tor gelang, zeigte sich Werner zufrieden mit seinem Debüt. „Es war ein sehr aufregendes erstes Spiel. Schon als ich am Stadion angekommen bin, haben mir die Fans einen warmen Empfang bereitet. Das ganze Stadion stand hinter mir und der Mannschaft“, sagte er bei AppleTV.

„Ich lerne ehrlich gesagt gerade noch die Namen aller im Team und im Staff kennen. Es war hart, nach einem elfstündigen Flug hierherzukommen. Aber ich hatte zuvor viel Zeit, mich in Deutschland zu erholen“, erzählte Werner und fügte hinzu: „Jetzt ist es an der Zeit, mit den Jungs viel Spaß zu haben. Die ersten Tage waren großartig und ich bin schon gespannt auf die nächsten.“

MLS: „Quakes“ verteidigen Tabellenführung

Durch den Sieg haben die „Quakes“ die Tabellenführung in der Western Conference verteidigt. Es war bereits der zweite Dreier nach dem 3:0-Erfolg zum Auftakt gegen Sporting Kansas City.