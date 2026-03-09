Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
MLS
MLS
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
MLS>

Wetten auf eigene Teams: MLS sperrt zwei Spieler lebenslang

Wett-Skandal in der MLS!

Der Ghanaer Yaw Yeboah und der US-Amerikaner Derrick Jones sollen 2024 und 2025 unter anderem Gelbe Karten gewettet haben.
Yaw Yeboah im Trikot des Los Angeles FC
Yaw Yeboah im Trikot des Los Angeles FC
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/OMAR VEGA
SID
Der Ghanaer Yaw Yeboah und der US-Amerikaner Derrick Jones sollen 2024 und 2025 unter anderem Gelbe Karten gewettet haben.

Wegen Sportwetten auch auf ihre eigenen Teams sind zwei Spieler der nordamerikanischen Fußballliga MLS lebenslang gesperrt worden. Der ghanaische Nationalspieler Yaw Yeboah (28), der 2023 mit Columbus Crew Meister wurde, und der in Ghana geborene US-Amerikaner Derrick Jones (29), der in der Nachwuchsakademie von Manchester City ausgebildet wurde, sollen nach Angaben der Liga 2024 und 2025 unter anderem auf ihre eigenen Spiele gewettet haben.

So setzten beide bei einem Spiel im Oktober 2024 darauf, dass Jones eine Gelbe Karte erhalten würde – was tatsächlich eintraf. Die Spieler hätten „vermutlich vertrauliche Informationen mit anderen Wettern geteilt“, erklärte die MLS, stellte aber auch fest: „Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Wetten das Ergebnis eines Spiels beeinflusst haben.“

Yeboah hatte spielte in Frankreich, den Niederlanden, in Spanien und Polen, ehe er 2022 zu Columbus in die MLS wechselte. 2025 unterschrieb er beim Los Angeles FC, sein Vertrag wurde aber im Januar aufgelöst. Danach zog es ihn nach China. Jones stand unter anderem für Philadelphia, Nashville, Houston, Charlotte und Columbus auf dem Feld. Beide Spieler waren im Oktober vergangenen Jahres von der MLS vorläufig gesperrt worden.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite