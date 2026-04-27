Freistoß-Hammer! Reus-Show in der MLS

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Marco Reus hat Ex-Meister LA Galaxy in der nordamerikanischen Profiliga MLS nahezu im Alleingang drei Punkte beschert. Der 36-Jährige traf beim 2:1 (1:1) gegen Real Salt Lake zunächst per Traumfreistoß aus 18 Metern in den Winkel (9.) und sicherte den Erfolg spät im Spiel per Foulelfmeter (85.).
Reus-Show in der MLS
„Der Schlüssel war, nicht aufzugeben“, sagte Reus bei Apple TV: „Darüber haben wir schon vor dem Spiel gesprochen – und am Ende haben wir gewonnen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft.“ Sein Freistoß sei „nichts Besonderes“ gewesen, ergänzte er, „einfach nur Konzentration und Training“.
Sonderlob für Reus: „Etwas, das sonst niemand hat“
Von Coach Greg Vanney gab es dennoch ein Sonderlob. „Die anderen Jungs sind unsere Kämpfer, sie arbeiten hart, aber Marco ist der Kreative, der das Spiel aus einem anderen Blickwinkel betrachtet“, sagte er und ergänzte: „Er hat seine Erfahrung, sein Wissen und sein Gespür für den Raum und weiß, wo er hinlaufen muss. Er gibt uns etwas, das sonst niemand auf dem Feld hat.“
Es waren die Saisontore Nummer drei und vier im zehnten Einsatz für Reus. Ein Eigentor von JT Marcinkowski (45.+4) hatte den Gästen den zwischenzeitlichen Ausgleich gebracht.
Los Angeles liegt mit jetzt zwölf Punkten aus zehn Spielen auf Platz zehn der Western Conference, in der auch Thomas Müllers Vancouver Whitecaps (Zweiter/24 Punkte) zu Hause sind, wieder gleichauf mit einem Pre-Playoff-Platz. Salt Lake ist mit 16 Zählern Sechster.