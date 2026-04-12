MLS: Müller bleibt mit Vancouver an der Spitze

SID 12.04.2026 • 08:26 Uhr Vancouver gewinnt in New York, aber San Jose bleibt dran. Messi wartet derweil mit Miami weiter auf den ersten Sieg im neuen Stadion.

Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps die Tabellenführung der Western Conference in der Major League Soccer (MLS) behauptet. Der Vorjahresfinalist gewann am Samstag gegen New York City FC 2:0 (1:0). Mathias Laborda (45.) und Brian White (87.) erzielten die Tore für die Kanadier, Müller stand über 90 Minuten auf dem Platz.

Zweiter bleiben die San Jose Earthquakes durch ein 3:1 (1:1) bei Sporting Kansas City. Timo Werner stand nicht im Kader. Der frühere Nationalspieler soll in der kommenden Woche ins Team zurückkehren.